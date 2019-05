Municipals 2019

La CUP reivindica una gestió radicalment diferent del jaciment arqueològic de Tarragona

La CUP ha presentat aquest matí a la plaça dels Sedassos el model que proposa per a la gestió del patrimoni de la ciutat. Tal i com ha afirmat la cap de llista cupaire Laia Estrada, aposten per una gestió "radicalment diferent" a la que s'ha desplegat per part del govern de Ballesteros. "Tarragona és un jaciment arqueològic viu i la seva gestió ha de poder trobar l'equilibri entre la preservació, difusió i accés del llegat patrimonial i el dia a dia d'una ciutat moderna i activa", ha afirmat Estrada, i "en canvi la gestió del PSC s'ha focalitzat en la mercantilització del patrimoni arqueològic de la nostra ciutat que, des d'una concepció totalment capitalista, s'ha utilitzat com una propietat privada que es pot explotar amb l'únic objectiu d'obtenir beneficis econòmics". El model de la CUP es basa en tres eixos: la preservació i conservació, la difusió, divulgació, i posada en valor, i garantir l'accés tant a la població com als investigadors i investigadores.

L'arqueòloga i número 2 de la llista de la CUP Eva Miguel, sobre l'eix de la preservació del patrimoni ha assegurat que "és necessari realitzar una correcta planificació per realitzar seguiments periòdics dels monuments i, d'aquesta manera, poder dur a terme actuacions pal·liatives que evitin haver d'actuar d'urgents" i que "en aquells monuments l'estat dels quals sigui crític, s'ha de procedir a exigir responsabilitats i facilitar que es reverteixi la situació amb la major celeritat". Miguel ha explicat que, en aquest sentit, la CUP proposa la creació d'un Servei Municipal de Protecció del Patrimoni, format per arqueòlegs, restauradors, conservadors i arquitectes que vetlli pel conjunt global del patrimoni ubicat dins del terme municipal de Tarragona, sigui de quin sigui la competència, que fes aquesta feina periòdica de seguiment de l'estat dels monuments i que sigui l'espai on s'acordin les actuacions i estratègies a seguir.

En matèria de difusió, Miguel ha insistit que aquest servei municipal també és imprescindible per tal d'elaborar i dissenyar "un discurs reconeixible arreu de la ciutat, ja que actualment cada intervenció que es fa és diferent a l'anterior i enlloc de tenir una línia museogràfica comuna tenim tota una sèrie de bolets repartits per tota Tarragona". La CUP considera que "una de les garanties de la preservació del nostre patrimoni és la sensibilització de la població", és per això que la proposta central del seu programa polític en clau de difusió del patrimoni és l'elaboració d'un Projecte d'Educació del Patrimoni al que podran adherir-se els diferents centres escolars públics del municipi, que constaria de tallers i visites didàctiques estructurades i adaptades per cicles o cursos, la promoció i de programes per adoptar un monument pels alumnes d'Educació Secundària i la potenciació de projectes intergeneracionals en els que els alumnes expliquin el patrimoni a la gent gran.

L'accés als monuments també preocupa la formació independentista, que considera s'ha de poder garantir tant pel públic general, adaptant les instal·lacions als diferents tipus de diversitat funcional i programant horaris de visita amb personal qualificat, tant per als especialistes facilitant l'accés a l'estudi de materials, potenciant programes de recerca i fomentant trobades periòdiques d'especialistes. La CUP vol garantir que els magatzems municipals "siguin un veritable arxiu arqueològic en el que es diferents professionals puguin acudir a consultar els materials i treballar-los seguint el model del Museu d'Història de Barcelona".

Per últim, Miguel ha fet públic que l'ICOMOS, l'òrgan de la UNESCO que vetlla pel bon manteniment dels monuments catalogats com a Patrimoni de la Humanitat, ha reconegut la feina de divulgació del patrimoni tarragoní de la comissió de Grans Runes de la CUP i s'hi ha posat en contacte per tal de poder col·laborar i facilitar informació per l'elaboració de l'informe que s'està elaborant en motiu d'una denúncia tramitada per un particular a la UNESCO. Des de la formació lamenten que "s'hagi arribat a aquesta situació tan greu, tanmateix aplaudim que la ciutadania s'apoderi i denunciï els greuges al seu patrimoni a les institucions pertinents" i ha anunciat que es posen a disposició de l'ICOMOS i que s'hi reuniran properament.