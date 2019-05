Municipals 2019

La CUP de Tàrrega es proposa posar la mobilitat i l'urbanisme al servei de les persones

La CUP de Tàrrega ha manifestat que un dels objectius prioritaris del seu futur mandat serà l'execució del pla de mobilitat a curt termini, i donar prioritat a les inversions per fer que les voreres i els equipaments municipals siguin accessibles i estiguin adaptats també per a persones amb mobilitat reduïda. També tenen com a prioritat senyalitzar els carrils bici per millorar la seguretat de les persones que usen la bicicleta i endegar campanyes als centres educatius, ja que “fomentar la seguretat comença pel civisme.”

Precisament els cupaires remarquen que “el pas de la C-14 és el principal escull per millorar la seguretat del trànsit, i que caldrà prendre mesures valentes per canviar ja aquesta situació”. Primerament, aposten per desviar el trànsit pesat de la C-14 per evitar el seu pas pel centre, i en segon lloc manifesten la “intenció d'executar el projecte de la passarel·la sobre l'Ondara, per tal d'unir la zona esportiva amb el barri del Carme i del Nord, donant així una alternativa segura i més ràpida a vianants i ciclistes”.

Per altra banda, la formació creu imprescindible començar a pensar l'urbanisme sota la perspectiva de gènere, sobretot repensant l'enllumenat, la situació de lavabos públics i l'accés i millora de determinats equipaments.

“A aquests objectius caldrà destinar una partida fixa del pressupost, que per a nosaltres suposa una inversió de futur, una inversió en béns intangibles però irrenunciables, com són el benestar i la igualtat de les persones.”