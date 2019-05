Municipals 2019

La CUP de Tàrrega declara la participació com un pilar fonamental del futur govern

La CUP de Tàrrega creu que la transparència i la participació han de ser accions realment efectives en el dia a dia de la institució, per això, afirmen que “s'han d'aplicar transversalment a l'acció de totes les regidories i paral·lelament crear mecanismes per canalitzar i acompanyar el desig de participació de la resta de la ciutadania”.

Segons la formació “a Tàrrega no existeix una xarxa participativa articulada i prou eficient com per garantir que en els processos de diagnosi i presa de decisions hi estiguin prou representats els diferents col·lectius de la ciutat”.

En aquest sentit una de les propostes més importants del seu programa és aprovar un nou Reglament de Participació Ciutadana elaborat participativament des del seu inici, establint un Pla Municipal de Participació: “un full de ruta en el qual la diagnosi, la redacció i la revisió es facin amb col·laboració ciutadana i el teixit associatiu”.

Per implementar aquest marc normatiu creuen que és fonamental la creació d'una plaça de tècnic de participació, “amb formació adequada per impulsar, acompanyar i assessorar tots els processos participatius”.

D'altra banda, també proposen iniciar processos de cogestió d'equipaments municipals amb les entitats. “Això és bàsic per establir una relació horitzontal amb el teixit associatiu i donar-los eines per a l'autogestió, proporcionant-los espais propis de promoció i difusió a les diferents fires i Festes Majors”.