Municipals 2019

La CUP Alcover presenta el seu programa plantejant una alternança a 20 anys de govern monocolor

Al voltant de 120 persones van omplir el dissabte a la tarda la sala d'actes de Ca Cosme en l'acte de presen­tació del programa de la CUP d'Alcover. Aquest és un dels dos actes que la candidatura independentista i d'esquerres té previst en aquesta campanya per a les eleccions municipals. Els membres de la llista van recordar que fa quatre anys la formació va irrompre amb força com a primer grup municipal de l'opo­sició partint de zero, i que en aquestes properes eleccions es planteja trencar la majoria absoluta al govern d'Alcoverencs pel Canvi. "Liderant l'oposició amb tres regidors durant aquests quatre anys hem anat sumat més suports", assegurà Jordi Roca-Gomis, membre de la candidatura.

Les intervencions van recordar que els darrers anys "han estat 20 anys d'un govern de majories abso­lutes que va començar com una alenada d'aire fresc en la política alcoverenca però que s'ha anat desinflant i acomodant" recordant decisions i negatives que són, en opinió de la CUP, "pròpies dels par­tits més conservadors". Una de les crítiques més severes i aplaudides que van plantejar els cupaires va ser la negativa de l'equip de govern municipal a adherir-se en l'estudi sobre qualitat de l'aire de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a través de la Plataforma Cel Net. "Diuen que els estudis els ha de fer la Taula de Qualitat de l'Aire del Camp de Tarragona però aquesta no funciona, i llavors es limiten a fermo­cions reclamant que la taula funcioni, i mentre, què passa amb la salut de les alvoverenques?", va preguntar Marc Caparé, un dels altres membres de la candidatura. L'estudi de l'UPC sobre qualitat de l'aire del Morell apunta -entre altres indicadors- que entre el 23 i el 25% dels episodis d'alta contaminació de compostos contaminants provenen de la zona d'Alcover-La Selva.

Per la seva banda, la número 2 de la candidatura, Mònica Moreno va recordar que en 6 anys ha disminuït pràcticament en 100 persones la població jove empadronada al poble i quan precisament més ne­cessitat hi ha d'habitatge assequible, no s'ha fet cap intervenció en aquest sentit. A més, des de la CUP es critica l'externalització de la promoció econòmica a càrrec d'un gerent d'una entitat com "Alcover funciona" que ha cobrat 1.000 euros per reunió sense cap resultat. "ApC ja no son capaços de diferen­ciar el partit i el govern que ha de vetllar pel conjunt del veïnat, aquesta ha estat la política dels darrers anys", van reblar els intervinents.

La massificació de la Vall del Glorieta i l'escassa incidència que tenen els seus visitants en l'economia local i els enormes perjudicis que s'ocasionen en l'entorn van centrar part de les crítiques. l finalment, la nula col·laboració de l'Ajuntament d'Alcover en l'organització del referèndum de 1'1-0, "vam estar de sort que l'Institut no és un equipament municipal, perquè llavors on haguéssim votat?".

El proper acte de la CUP tindrà lloc el proper divendres 24 a l'Església Vella i serà protagonitzat per un sopar popular i música en directe, comptant amb intervencions dels membres de la candidatura.