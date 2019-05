En defensa del territori

La Crida per Granollers-CUP exigeix que Generalitat i ajuntaments de la comarca deixin de donar suport al Circuit i retirin definitivament el PDU

La Crida per Granollers-CUP ha reclamat aquest diumenge al matí que tant JxCat com ERC la Generalitat retiri tot el suport que dona al Circuit de Barcelona-Catalunya, ja sigui en forma de suport econòmic o social, com també la retirada de l'advocat que manté la Generalitat en el contenciós interposat per la CUP contra el Pla Director Urbanístic, que pretén urbanitzar centenars d'hectàrees properes al Circuit amb un complex turístic format per parcs temàtics, centres comercials i hotels.

«Demanem al Govern de la Generalitat de JxCat i ERC que aturin immediatament el PDU del Circuit i retirin del contenciós l'advocat qe en nom de la Genralitat defensa el creixement i expansió del Circuit» ha explicat en roda de premsa, Anna Cirera, membre de la canidatura de la Crida per Granollers-CUP.

La roda de premsa, feta aquest diumenge al matí a l'espai rural de Palou, també ha servit per desgranar les principals propotes de Granollers en matèria de territori. Per una banda l'objectiu de reduir les emissions contaminants que afecten greument la ciutat i provocades principalment pel trànsit, com és la recuperació de la Ronda Sud com a via urbana, l'aposta per una «revolució verda» a la ciutat amb un canvi de model de mobilitat on vehicles com la bicicleta, el transport públic o la mobilitat a peu siguin centrals. Per altra banda, la protecció de l'entorn que resta al muncipi, centrat en aconseguir des de l'ajuntament retirar projectes com el PDU i el traçat sud del Quart Cinturó (C35) per Palou o, vinculat a aquest espai rural, reubicar el projecte de nou estadi de futbol dins de la trama urbana, fet que ja la CUP ja ha aconseguit parcialment aquest mandat.

«El que ha de primar és el bé col·lectiu per sobre dels interessos particulars, i més quan parlem de qüestions tan bàsiques com respirar i, en definitiva, la vida com a prioritat per davant de la resta. I això inclou el Granollers que deixen a les següents generacions» ha explicat Pep Medina, també membre de la candidatura.

«Cal tenir en compte que el 50% de l'antic municipi de Palou ja està urbanitzat, i cal evitar que arribi al 100%», ha afegit Medina. En aquest sentit, la Crida per Granollers-CUP proposa que l'ajuntament aconsegueixi eines de més protecció per l'espai rural de Palou que les actuals, amb la declaració del PEIN i el reconeixement oficial del corredor biològic que uneix Gallecs amb la Serralada Litoral. Una altra proposta és potenciar, a través d'un projecte de Sobirania Alimentària, l'espai rural com a referent agroecològic que «benefinciaria i, en part, alimentaria a la ciutat, amb accions resultants com per exemple una potent xarxa de consum ecològic, tendir al residu zero i la reobertura del mercat de ant Miquel, ara tancat», ha explicat Pep Medina.

Sobre l'incident de l'Airbus A380

Aquesta roda de premsa ha coincidit amb l'incident que ha provocat el vol sobre Granollers i part de la comarca d'un Airbus A380 -l'avió de passatgers més gran del món- a només 200-300 metres d'alçada per interessos estrictament publicitaris del Circuit i que ha agafat desprevinguda i posat en alerta a bona part de la població. Des de la Crida per Granollers-CUP considerem que aquesta temeritat ha suposat un perill real sobre la població de la ciutat i la comarca, ja que l'aeronau -que ha acabat deixant de fabrirar-se després que l'aerolínia Qantas hi detectés anomalies- ha sobrevolat un espai no adeqüat per a aquest tipus de maniobres de baixa alçada, i més sobrevolant zones densament habitades. A més, cal tenir en compte que un reactor d'aquesta magnitud a baixa alçada suposa una forta font d'emissions sobre una de les zones de Catalunya més castigades pels efectes de la contaminació atmosfèrica que, a més, ha comptat amb el vist-i-plau de la Generalitat.

En aquest sentit, demanem també explicacions al govern del JxCat i ERC per aquest incident i que es depurin responsabilitats per aquest fet. Considerem que és l'enèssima demostració d'anteposar els interessos particulars del lobbies com el del motor i el Circuit per sobre de l'interès general. «La ciutat i Catalunya estan perdent la dignitat a marxes forçades amb les continuades genuflexions davant de quatre poderosos que només deixen al territori unes poques engrunes. En nom del bé comú, cal més valentia institucional per plantar cara als que hipotequen la nostra salut i el nostre entorn» ha explicat Anna Cirera, membre de la candiatura cupaire.