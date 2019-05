Municipals 2019

L'objectiu de Som Poble - ERC del Vendrell és garantir una vida digna a les persones grans

Crear un nou centre de dia, acabar el Casal d'avis del Tancat, reduir l'IBI als pensionistes precaris, crear una borsa de pisos protegits per a grans dependents i millorar els serveis d'atenció a la dependència. Aquestes són mesures concretes proposades per la candidatura unitària d'esquerres de Som Poble i ERC per avançar des de l'Ajuntament en l'objectiu de garantir el benestar material, emocional, psicològic i sociocultural de les persones grans.

En una conversa amb gent gran a la plaça del Tívoli, els candidats i candidates Eva Mata, Marc Robert, Gisela Arbós i Lluís Navarrete, han compartit preocupacions i propostes per garantir el desenvolupament d'una vida autònoma i un envelliment digne. Per la candidatura els recursos econòmics, materials i professionals dedicats a l'atenció a les persones grans del Vendrell són insuficients per atendre les necessitats dels 6.755 veïns majors de 65 anys actuals. Cada cop hi ha una proporció major de gent gran i augmenten les situacions d'especial vulnerabilitat: persones grans que viuen soles, dependència, pensions mínimes, etcètera. S'ha constatat que amb les retallades han empitjorat serveis que necessiten aquestes persones, com l'assistència domiciliaria o les prestacions per dependència.

Som Poble-ERC també planteja la necessitat d'incloure la gent gran en el plantejament de serveis i programes socioculturals, treballar amb una perspectiva intergeneracional i impulsar un treball en xarxa entre entitats.