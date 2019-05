Per la República

L'ANC posa la directa cap a la Independència

L’Assemblea ha decidit avui a la setena Assemblea General de l’entitat, celebrada al Tàrraco Arena Plaça de Tarragona, quin rumb ha d’emprendre. Enmig d’un ambient festiu i reivindicatiu, presentat pels actors Sergi Mateu i Clara del Ruste, l’entitat ha aprovat el full de ruta, que es reafirma en la via unilateral, la unitat estratègica entre Govern, Parlament i ciutadania mobilitzada i la lluita noviolenta.

El nou full de ruta, aprovat àmpliament, contempla tres escenaris, els dos primers, un referèndum pactat amb l’Estat o un referèndum forçat, són considerats com a poc provables, i es referma en el tercer, que implica la via unilateral. Així mateix, es destaca que, si després de la sentència del judici a l’1-O es convoquessin eleccions, i les formacions independentistes aconseguissin el 50% més un vot, llavors s’hauria de culminar el procés independentista de manera unilateral, i caldria posar en marxa les lleis de transitorietat, alliberar els presos, preparar el retorn dels exiliats i demanar el reconeixement de la nova República catalana al món.

A més del Full de Ruta, avui també es votaven l’informe i balanç econòmic de l’exercici actual, el del 2019-2020 i l’informe de gestió del Secretariat, tots aprovats àmpliament. Els Estatuts i el Reglament de Règim Intern també han estat àmpliament aprovats per l’Assemblea General, després que s’hagin rebutjat les 35 esmenes presentades, en no haver superat el 40% dels vots favorables necessaris per aprovar-se.

Prou excuses: independència

En el seu discurs, la presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie, s’ha mostrat satisfeta d’haver aprovat aquest nou full de ruta, que reafirma l’entitat en la via unilateral. I ha fet un advertiment als partits polítics: en cas de properes eleccions, si se supera el 50% de vots independentistes, ja no hi haurà “excuses”, caldrà proclamar la independència.

Paluzie ha demanat deixar enrere el dol per l’octubre del 2017, i ha dit que els plors “no serveixen de res”, motiu pel qual ha demanat seguir dempeus i no retrocedir, perquè és agenollat quan es reben els cops, i no dempeus, que es com s'aturen.

La presidenta de l’Assemblea ha admès que sempre serà millor un referèndum acordat, però també ha evidenciat que s’ha estat demanant des del 2012, i que no depèn únicament dels catalans dur-lo a terme, i ha vaticinat més frustració si no es pot acordar. Per això s’ha refermat en la via unilateral, i ha afegit que la independència no només no és impossible, sinó que és més necessària que mai.

Paluzie s’ha referit a la gran fortalesa que suposa que el 80% de la població catalana estigui a favor d’un referèndum, però tanmateix ha subratllat que aquesta majoria esdevé “estèril” si no es converteix en un suport clar i explícit en favor de la independència. Així, ha demanat convertir el projecte polític independentista en propositiu, i que torni a posar sobre la taula la independència.

Al seu torn, Pep Cruanyes, vicepresident de l’Assemblea, ha dit que no esperen res ni del Govern espanyol ni tampoc de l’Estat espanyol ni dels tribunals. “Estan compromesos amb la repressió a l’independentisme”, i ha advertit que no esperen res de les sentències mentre no sigui l’absolució. Així mateix, ha demanat “no claudicar” davant dels empresonaments i la repressió. “No renunciarem a la independència”, ha conclòs.

El president Puigdemont, present

Representants de diverses formacions polítics i del món civil i cultural també s’han deixat veure al Tarraco Arena Plaça. Alguns ho han fet telemàticament, com Carles Puigdemont, president de la Generalitat a l’exili, que ha fet una defensa acèrrima de l’1-O, que l’ha considerat una “cultura fundacional” de la República catalana, i ha constatat que l’Estat espanyol té una única prioritat: fer que els catalans s’oblidin i renunciïn a tot allò que va representar l’1-O.

També s’ha pogut sentir en directe la veu de Clara Ponsatí que, des de la distància, ha dit que els mesos que vindran caldrà que la repressió, l’empresonament i l’exili només han reforçat la determinació dels catalans a ser lliures. I ha fet un advertiment: no es podrà fer efectiva la independència sense desobediència civil efectiva, i caldrà preparar-se perquè sigui estratègica. “Els catalans haurem de demostrar qui té el control del territori a Catalunya, que som els catalans”, ha conclòs.

Des de Brussel·les, Toni Comín ha lloat el paper de l’Assemblea en els darrers anys, i ha pronosticat que, a partir d’ara, hi haurà un nou actor clau per aquest nou període que s’ha obert des del referèndum de l’1-O, el Consell per la República, que haurà de materialitzar i fer-ne efectiu el mandat.

Marta Rovira també ha estat present a través d’un vídeo on ha demanat “avançar plegats”, i votar a favor de la independència, de la República, dels drets i de les llibertats per “legitimar” una vegada més la causa catalana. “Ningú ens pot condemnar a defensar els nostres projectes democràticament”, ha conclòs.

Música i reivindicació

També l’ANJI, el jovent de l’Assemblea Nacional Catalana, han pujat a l’escenari per deixar ben clar que mentre no hi hagi estratègia coherent, se seguirà amb simbolisme i retòrica, i ha emplaçat l’Assemblea a forçar i moderar el debat.

El conseller d’educació, Josep Bargalló, també ha dirigit unes paraules als assistents a l’inici, com a representant de les comarques de Tarragona. Ha refermat el “compromís” a no defallir i a no rendir-se i continuar avançant fins aconseguir la victòria. “Som mol més a prop de guanyar que mai”, ha sentenciat.

L’Assemblea ha clos amb el cant d’Els Segadors a càrrec dels So-Nat, que conjuntament amb la banda del Garraf K-Liu han posat la nota musical a la setena Assemblea General.