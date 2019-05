antifeixisme

Josep Anglada condemnat a 2 anys de presó i no es pot presentar a les eleccions

Avui s'ha conegut la sentència ferma de L'Audiència Provincial de Barcelona contra avui s'ha conegut la sentència ferma de l'Audiència Provincial de Barcelona contra Josep Anglada, regidor feixista de L'Ajuntament de Vic, en relació al delicte d'amenaces a l'Arnau, militant d'ARRAN Vic, quan era menor d'edat, pel qual va ser condemnat el 27 de juliol de 2017 pel Jutjat Penal de Manresa a 2 anys de presó i d'inhabilitació per ser escollit com a càrrec públic.

Aleshores, Anglada va presentar un recurs d'apel·lació a La sentència, demanant practicar una nova prova documental a L'Audiència Provincial, consistent en L'aportació de documents, retalls de diaris i fotografies, així com La celebració d'una nova vista. Dos anys després, la setmana passada es va fer pública La denegació de la totalitat de Les seves peticions per part de L'Audiència Provincial, i avui finalment ha emès La sentència que desestima definitivament el recurs, per La qual cosa esdevé així ferma La sentencia condemnatòria de 2 anys de presó i inhabilitació. Segons La sentència, Anglada no pot presentar cap altre recurs ordinari. Han calgut gairebé 6 anys de procés judicial per arribar a una sentència condemnatòria ferma, en La etapa inicial del qual el Ministeri Fiscal semblava acusar l'Arnau per La seva participació política i no a Anglada per les amenaces.

