Estudiants de la UV reclamen més espais a les biblioteques

El Bloc d'Estudiants Agermanats (BEA) ha denunciat que les biblioteques no compten amb els espais suficients, provocant que s'òmpliguen durant les èpoques d'exàmens ja que gran part de les sales són tancades durant la nit o els caps de setmana, deixant així a l'estudiantat amb unes condicions que no s'adapten a les seues necessitats.

La passada nit del 30 de maig, un grup d'estudiants de la Universitat de València ha procedit a ocupar una de les sales de la Biblioteca de Ciències Socials ''Gregori Maians'', al Campus de Taronger. Aquesta biblioteca és una de les que es tanquen totes les seues plantes menys la subterrània a partir de les nous de la nit i els caps de setmana romanen en les mateixes condicions. Deixant sense cap tipus d'alternativa a una bona quantitat de gent disposada a vetlar per a estudiar.

Una vintena d'estudiants han deixat la sala plena fins ben entrada la matinada, provant la demanda real d'espais en les biblioteques. Conscients del valor material dels arxius que contenen aquestes sales, causa per la qual romanen tancades durant la nit, la jornada s'ha produït sense cap incident. Els i les estudiants reclamen més recursos humans per a cobrir la vigilància i el manteniment de les sales i solucionar així el problema del tancament de les sales.

La iniciativa, encapçalada pel Bloc d'Estudiants Agermanats (BEA), sindicat d'estudiants de la Universitat de València, pretén aconseguir més espais útils per als períodes d'exàmens, i arran d'aquesta acció, aquest sindicat tindrà el pròxim dilluns 3 de juny, una reunió d'urgència amb el Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat i a la direcció del Servei de Biblioteques i Documentació per a resoldre aquest problema per al que queda de curs acadèmic i sobretot de cara al curs vinent. Aquests suggeriments van en la línia d'oferir més sales obertes durant els exàmens i dotar-les amb "espais menjador" pròxims.