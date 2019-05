Música

El ‘No Surrender Festival’ de Vilanova de Bellpuig segueix sumant participants de tot el món

. Amb aquestes paraules, el promotor i impulsor del certamen, Josep Maria Pons, de L’Estoneta Sala Boss de Vilanova de Bellpuig, ha donat la benvinguda avui als periodistes a la roda de premsa de presentació del festival, que tindrà lloc el dissabte 29 de juny a la localitat de Vilanova de Bellpuig (Pla d’Urgell). Enguany, la cançó del Boss escollida per ser interpretada per més d’un miler de músics és ‘Glory Days’ i el festival compta amb la col·laboració del club de fans més important d’Europa, Pink Cadillac Music Italia.

La tercera edició del No Surrender Festival s’ha donat a conèixer avui a Cal Magí, una casa rural situada als afores de Vilanova de Bellpuig, amb la presència de l’alcalde de la localitat, Joan Trull, i el director artístic del Festival, Antoni Tolmos. A poc més d’un mes que se celebri el certamen i el dia que el vídeo de la cançó 'No Surrender' a youtube ha arribat al milió de visualitzacions, un 70% dels inscrits s’estrenaran al festival, que ja compta amb participants d’arreu del món.

El promotor del No Surrender, Josep Maria Pons, ha explicat que “a hores d’ara ja tenim uns 400 inscrits, alguns procedents d’Itàlia, França, Anglaterra, Holanda, Estats Units, Austràlia i Alemanya”. L’interès pel festival ha creuat fronteres i alguns músics ja han demanat les dates de celebració de l’edició de l’any 2020, segons ha revelat Pons.

Les inscripcions del festival, que tornarà a situar aquesta petita localitat del Pla d’Urgell al món, s’han de formalitzar al web www.nosurrenderfestival.com i tenen un cost de 21,20 €. A la pàgina web, també es pot adquirir per primera vegada el merchandising de l’esdeveniment, com les samarretes oficials.

San Miguel, la cervesa del No Surrender Festival

Una altra de les novetats d’enguany és la incorporació com a patrocinador del Festival de la marca San Miguel. La marca cervesera internacional d’origen lleidatà s’incorpora com la cervesa del No Surrender Festival i s’afegeix a Maquinària Vicens que posa a la disposició del ‘Boss’ un tractor per als seus desplaçaments i Cal Valls com a col·laborador de proximitat de l’esdeveniment. El festival està organitzat per L’Estoneta Sala Boss, l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig i l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI).

Segona edició del ‘No Surrender Kids’

Per segon any consecutiu, prèviament al No Surrender Festival es durà a terme el No Surrender Kids que aquest any tindrà lloc a la zona esportiva de la localitat. El diumenge 9 de juny una cinquantena de joves menors de 15 anys assajaran la cançó ‘Glory Days’ sota la direcció del director artístic, Antoni Tolmos.

Gairebé 1 milió de visualitzacions del vídeo oficial

El vídeo de la cançó No Surrender, que es va interpretar i enregistrar l’any 2017, arriba al milió de visualitzacions a Youtube, tot i que l’organització assegura que comptant les descàrregues se supera aquesta xifra.



Festival Solidari

El No Surrender Festival sortejarà un any més la rèplica d’una guitarra de Bruce Springsteen, fabricada pel lutier de Les Borges Blanques, Juan Yeste. La recaptació que s’obtingui amb el sorteig de l’instrument es donarà a Acudam, entitat del tercer sector del Pla d’Urgell, dedicada a l’atenció i a la millora de la vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Després de l’enregistrament de ‘Glory Days’, està prevista l’actuació del grup tribut a Bruce Springsteen, Sergio Gisbert & The Jacks, una formació considerada la millor banda tribut d’Europa.

El No Surrender internacional

El caràcter internacional que està adquirint el No Surrender Festival es constata amb els seguidors que està acumulant el festival a les xarxes socials, on la majoria de nous adeptes són estrangers.

La segona edició del No Surrender va aplegar el 29 i 30 de juny de l’any passat més de 5.000 persones, de les quals 1.083 eren músics vinguts d’arreu del món. La localitat del Pla d’Urgell va multiplicar per quatre la seva població habitual durant aquest cap de setmana.

Un dels moments més intensos del festival es va produir quan els 1.083 músics procedents de vuit països van enregistrar la cançó ‘Badlands’ del ‘Boss’, arribant a la capacitat màxima d’inscripcions previstes.

Músics de totes les edats van tocar el tema ‘Badlands’ sota la batuta d’Antoni Tolmos. El promotor i impulsor del No Surrender Festival, Josep Maria Pons, va valorar molt positivament la resposta de participació en la segona edició. “Hem aconseguit crear un públic fidel i un rècord de músics inscrits de forma natural i espontània. Sabem que la gent ha gaudit i això és la nostra major satisfacció”. Pons destaca la importància de situar una localitat lleidatana com Vilanova de Bellpuig, amb 1.200 habitants, al mapa del món gràcies a l’esdeveniment.

Un festival internacional de ‘Km0’

El festival potencia el seu vessant internacional, però a la vegada aposta pel quilòmetre zero. Josep Maria Pons destaca “la importància de l’element de proximitat, ja que durant el festival es treballa exclusivament amb empreses lleidatanes per a l’organització”.

Els ‘amics’ del No Surrender Festival

El No Surrender Festival ha rebut el suport de personatges famosos, com la directora de cinema Carla Simón, la presentadora i escriptora Carme Chaparro i de Carles Puigdemont, que va compartir al seu compte de Twitter l’enregistrament del videoclip de l’any 2017.