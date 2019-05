Municipals 2019

El govern de Guanyem Badalona en Comú i Esquerra Republicana garantirà mètodes anticonceptius i de protecció gratuïts per a joves

Durant el proper mandat, la coalició liderada per Dolors Sabater, posarà a disposició del jovent de la ciutat mètodes anticonceptius i de protecció sexual gratuïts en espais juvenils de Badalona.

En cooperació amb serveis de salut, joventut i feminisme es garantirà l’accés a preservatius i altres mètodes de protecció sexual, acompanyat d’educació sexual i afectiva amb perspectiva de gènere i LGTBI.

Dolors Sabater i Oriol Lladó, caps de llista de la coalició entre Guanyem Badalona en Comú i ERC-Avancem-Més, han anunciat, que garantiran l’accés gratuït a mètodes anticonceptius i de protecció sexual al jovent de Badalona. El programa de la coalició es compromet a un Pla d’Educació Sexual i Afectiva, treballant amb els serveis de salut, joventut i feminisme.

Des de la candidatura es defensa que garantir l’accés a mètodes anticonceptius i de protecció sexual és un dret que tot el jovent de la ciutat ha de tenir per igual, per prevenir la desprotecció i els embarassos no desitjats, independentment dels recursos econòmics o educatius de cada jove. Es comprometen a fer arribar una educació sexual i afectiva a tots els estudiants en etapa obligatòria, per avançar cap a un model de societat igualitària i feminista, que garanteixi els drets sexuals i reproductius de tothom.

Per a reafirmar aquest compromís, voluntaris i candidats de Guanyem Badalona en Comú i ERC Badalona estaran demà dia 10 de maig a la nit repartint preservatius als concerts de les Festes de Maig. Servirà també per parlar amb joves de la ciutat i fer arribar les seves propostes. c

Per Dolors Sabater, candidata a l’Alcaldia de Badalona, “el sexe segur és un dret que hem de garantir des de les institucions, perquè ningú en quedi privat per qüestions econòmiques o de gènere”. Oriol Lladó, número 2 de la candidatura ha afegit que: “l’educació sexual és un element clau per avançar cap a una societat feminista ”.