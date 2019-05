Transparència

El Consorci d'Aigües de Tarragona es nega a fer públic el sou de la seva presidenta i alcaldessa de Tortosa

La CUP de Tortosa ha exigit que la presidenta del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), Meritxell Roigé, faci públic la retribució. La formació li demana que ho faci públic abans que comenci la campanya electoral i le pregunta que "per què es nega a fer pública la retribució amb diners públics?".

El passat més d'octubre Meritxell Roigé, alcaldessa de Tortosa, va ser nomenada presidenta del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT). Es tracta d'un organisme públic sense afany de lucre encarregat de gestionar el minitransvasament de l'Ebre al Camp de Tarragona. Des de la CUP vam exigir al CAT saber quina retribució rebia l'alcaldessa.

Tot i que el GAIP (Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública de la Generalitat) ens va donar la raó, instant al CAT a comunicar-nos la retribució de Meritxell Roigé. El CAT, s'ha negat i ha recorregut la decisió via contenciós administratiu.

La CUP alerta que cal acabar amb «xiringuitos» públics que ocupen polítics de partits posats a dit per augmentar els seus ingressos i considera que els 56.000€ bruts que cobra com alcaldessa "ja són més que suficients per viure bé". També se suma a petició de la Plataforma en Denfensa del Delta de l'Ebre perquè Meritxell Roigé derogui la concessió de 4m3/s, desmantelli la infraestructura i dissolgui el CAT.