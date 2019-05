Municipals 2019

Dolors Sabater: “A Barcelona, Badalona, Sabadell, Ripollet i Cerdanyola han de continuar els governs del canvi”

Reivindica la feina feta pels ajuntaments del canvi i demana 4 anys més per acabar les grans transformacions iniciades en Drets socials, transparència, participació i mobilitat especialment.

Sota el lema “Ciutats del Canvi, Ciutats Valentes”, les bases de Podem organitzades dins de Guanyem Badalona En Comú avui dimarts 21 de maig, a la Plaça de La Segona República del barri de Lloreda (Badalona) han celebrat un acte on la candidata Dolors Sabater, després d'explicar i reivindicar la contribució del govern del que va ser alcaldessa a la xarxa d'ajuntaments del canvi, ha manifestat “la seva confiança en que els governs del canvi iniciats el 2015 puguin revalidar-se el 26 de Maig”. Dolors Sabater ha assegurat “que tant de bo a cada municipi del canvi es puguin reeditar governs plurals d'esquerres transformadores”, i ha apostat per donar la màxima força possible a les candidatures que a cada municipi tinguin més possibilitats de continuar amb el projecte municipalista. “La gent normal, la gent comuna ens hi juguem massa”, ha dit Sabater.

Durant aquest acte, s'han pogut escoltar diversos missatges de suport, en forma de vídeo, a la candidatura liderada per Dolors Sabater de diferents alcaldes, alcaldesses i representants de forces polítiques del canvi d’arreu de l’Estat. Pedro Santisteve, alcalde de Saragosa (de Zaragoza En Común); Martiño Noriega, alcalde de Santiago de Compostela (de Compostela Aberta); Raúl Camargo, diputat per l’assemblea de Madrid per Podemos; o Ganemos Córdoba, entre d’altres, han manifestat el seu suport a la candidatura la Badalona Valenta, encapçalada per Dolors Sabater.

L’acte estava plantejat com una conversa de balanç de les candidatures del canvi en el darrer mandat entre la candidata a l’alcaldia, Dolors Sabater, i del professor de Ciències polítiques i cofundador de Podemos, Jaime Pastor.