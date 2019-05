Municipals 2019

Dolors Ros tanca la llista de la CUP Olot

Dolors Ros és diplomada en infermeria i va ser regidora de salut, immigració i serveis socials a l'equip de govern del PSC de Lluís Sacrest, de l'any 1999 al 2004. El seu pas per l’escoltisme li va fer descobrir Catalunya. Fou coorganitzadora de la Marxa de la Llibertat a Olot i membre de la primera junta d’Òmnium Cultural a la Garrotxa.

També va ser responsable de l’Associació Comunitària Anti-Sida de la Garrotxa i membre de la Junta del Col·legi de Diplomats en Infermeria de Girona durant 8 anys. Al 2014, va ser escollida per unanimitat per presidir la Taula pel Dret de Decidir d'Olot.

El candidat de la CUP a l'alcaldia, Lluís Riera, ha explicat que és un privilegi comptar amb l'aval d'una persona amb una llarga trajectòria en la defensa dels drets humans i democràtics, la llengua i les llibertats.

La CUP espera obtenir uns bons resultats aquestes eleccions municipals a Olot, després d'haver realitzat un procés obert d'elecció de la llista i de confecció del programa. En paraules de Riera, “estem preparades per a fer possible un govern de transformació i aquest diumenge tothom ha d'anar a votar per fer-lo possible”.