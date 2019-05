Repressió

Assemblea, Òmnium, AMI i ACM convoquen un acte de suport al President Quim Torra amb motiu de la declaració al TSJC

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural (ÒC), l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) faran aquest dimecres 15 de maig una acció de suport al President de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, abans de declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya arran de la querella presentada per la Fiscalia Superior de Catalunya per haver mantingut la pancarta a favor dels exiliats i presos polítics al balcó del Palau de la Generalitat. La mobilització vol tornar a posar en evidència la vulneració dels drets i llibertats fonamentals per part de les institucions judicials.



La convocatòria serà a les 9.30 h davant del TSJC amb la presència dels representants de la societat civil i cultural catalana i alcaldes i alcaldesses de diferents municipis.