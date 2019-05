Anàlisi del context polític actual després de les eleccions del passat 28A

Dimarts passat, la CUP-CC vam apuntar alguns elements de la nostra valoració política en relació a les eleccions generals espanyoles del passat 28 d'abril, i vam apuntar algunes qüestions relatives al moment polític. A través d'aquest escrit volem desenvolupar algunes de les idees apuntades l'altre dia, i aclarir algunes qüestions i propostes que vam llençar.

1. D'entrada, i abans de res, felicitem les forces independentistes i les forces sobiranistes d'esquerres del conjunt del país pels resultats obtinguts. Aquestes formacions van parlar durant la campanya del dret a l'autodeterminació i d'una solució dialogada al conflicte democràtic que tenim plantejat, i han obtingut uns resultats molt importants, majoritaris, al Principat de Catalunya. Restarem amatents a com faran servir els vots rebuts, quin paper tindran davant de possibles pactes, i si suposaran una alternativa real que faci respectar el dret a l'autodeterminació del nostre poble, així com els drets, socials, civils i polítics, o si es situaran com una crossa de qualsevol operació de tancament del règim per dalt que pugui tenir lloc.

2. Volem adreçar també una felicitació especial al Front Republicà i les forces que han impulsat aquesta coalició pels resultats obtinguts. Entenem que són uns resultats molt positius fruit d'una campanya ben treballada que ha hagut ha hagut de fer front a un silenci mediàtic. És sabut que no era l'opció de la CUP, que vam entendre que calia concentrar forces en la batalla de les municipals, i que no és al Congrés dels Diputats ni al Senat, on les forces del Règim han tingut i continuaran tenint una majoria abassagadora de vots, on podrem exercir el dret a l'autodeterminació i que la lluita contra el feixisme calia articular-la prioritàriament al carrer. Malgrat tot, constatem que hi continua havent un sector important del poble català que vol votar a favor d'opcions polítiques que es mouen en les coordenades de la desobediència, la unilateralitat, la defensa del llegat de 1'1 d'octubre, la defensa de la plena independència, i la defensa d'un model econòmic i social alternatiu a l'existent i que prengui partit per la classe treballadora i les classes populars.

3. També volem manifestar la nostra satisfacció per la derrota del tripartit de dretes i d'extrema dreta tant al conjunt de l'Estat com, especialment, a Catalunya, a les illes Balears i Pitiüses, i també a les eleccions autonòmiques al País Valencià. Malgrat tot, no podem deixar de constatar que les forces del Règim del 78 sumen una majoria molt àmplia de vots i escons al conjunt de l'Estat (almenys 272 diputats i diputades d'un total de 350), i que les elits econòmiques, polítiques i fàctiques apostaran per pactes d'Estat per afavorir la seva estabilitat i, en poder, l'inici d'una segona transició que permeti tancar per dalt allò que el poble ha obert per baix. En aquest sentit volem alertar de l'actitud de les forces sobiranistes i independentistes, i demanar-los que no acceptin entrar en una fase pactista que els pugui situar en reivindicacions de mínims, la qual podria comportar renúncies en clau de drets polítics, civils i socials, del mateix dret a l'autodeterminació i a la independència o, fins i tot, del dret a la desobediència civil i institucional.