Municipals 2019

La CUP de Tarragona fa públic el lema de la campanya" Des dels carrers, decidim les regles del joc"

Aquest matí la CUP de Tarragona ha fet públic el lema “Decidim les regles del joc” amb el qual encara la campanya per a les eleccions municipals que comença el proper divendres 10. La formació l’ha presentat a través d’una acció a la Rambla Nova, col·locant el seu cartell de campanya en gran format sobre la cartellera que indicava la ja obsoleta programació del Teatre Tarragona.

El lema complet, “Des dels carrers, decidim les regles del joc”, marca una continuïtat amb el lema de precampanya “Redibuixem Tarragona”. Els cupaires, que en aquestes darreres setmanes han estat fent èmfasi en la necessitat de transformar o “redibuixar” la ciutat, exposen amb el nou lema la manera de fer aquesta transformació. La CUP no vol millorar el model obsolet de fer política municipal sinó canviar-lo radicalment, i afirma que l’única via per fer-ho és des de la base, des dels carrers, per posar la vida al centre.

La imatge del cartell de campanya que s’ha presentat avui és una xarranca, el joc infantil de carrer que aquí transmet la idea de recuperació de l’espai públic i de construir una Tarragona viva i participativa. Cada requadre que composa la xarranca representa un dels eixos programàtics de la formació: inclusió i igualtat social, alliberament nacional, feminisme, economia social solidària, model urbà, medi ambient, llengua, patrimoni i cultura i radicalitat democràtica.

L’acció que ha dut a terme aquest matí l’assemblea local de la CUP tenia un aspecte de protesta pel fet d’utilitzar la cartellera on es podia llegir l’antiga programació del Teatre Tarragona, un teatre que fa mesos que resta tancat per l’esfondrament de part del sostre i pel qual molta de la programació teatral de la ciutat s’ha hagut de cancel·lar. La formació reivindica la necessitat que hi hagi cartelleres populars arreu de la ciutat per tal que el teixit associatiu pugui fer difusió de les seves activitats i critica que les úniques cartelleres que hi ha siguin d’ús exclusiu de l’Ajuntament.