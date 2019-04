Recuperem la Barcelona de l'1 d'octubre

Proposta de compromís independentista a l'Ajuntament de Barcelona

La CUP Capgirem Barcelona volem remarcar de manera molt clara el nostre compromís independentista i a favor de l'exercici del dret a l'autodeterminació. És en aquesta direcció que volem tornar a mostrar tota la nostra predisposició, generositat i humilitat per tal d'avançar en la consecució d'aquests objectius polítics.

Ara bé, és important situar Barcelona en el marc també del conjunt del Principat i per tant, entenem que és rellevant posar sobre la taula el fet que malgrat estem en un moment on existeix una majoria independentista a la Generalitat, aquesta no actua, i encara menys governa. És per això que també, des de la CUP-CC al Parlament de Catalunya hem formulat i seguirem formulant propostes per tal de fer possible l'exercici de la sobirania del nostre poble així com el dret a l'autodeterminació. Malgrat aquestes propostes, malgrat la mobilització popular, malgrat els aprenentatges del 1-0 i 3-0 vostès, ERC i Junts per Catalunya, han renunciat a governar la Generalitat i això no ho podem oblidar a l'hora de valorar la proposta que Ernest Maragall va llançar fa un parell de setmanes. Precisament perquè els municipis són la clau de volta per la recuperació de les sobiranies i la garantia de drets socials, polítics i civils tal i com es va demostrar en l'organització, articulació i defensa del referèndum, així com en la vaga general dels dies posteriors.

Al mateix temps, per tal de poder donar suport a qualsevol candidata a l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona creiem que és prioritari parlar del model de ciutat. És important ser conscients del fet que fa massa anys que tenim una ciutat atravessada per les desigualtats, com a conseqüència d'un model i d'una marca que han posat els interessos d'uns pocs per davant dels drets socials del conjunt de persones que vivim a la ciutat. No podem separar la lluita per l'alliberament nacional, pel dret a l'autodeterminació, per la llibertat dels presos polítics i polítiques i el retorn del les exiliades de la lluita per la garantia dels drets socials del nostre poble. l això també comença a Barcelona.

Sabem que per avançar en la consecució de drets polítics, civils i socials serà imprescindible la desobediència institucional al servei de la mobilització i de la desobediència civil. És per això que també demanem un compromís per exercir aquesta desobediència quan sigui necessari per avançar en la defensa dels nostres drets.

Així doncs, fem arribar aquesta proposta a totes aquelles candidatures partidàries de la independència i a aquelles partidàries de l'exercici del dret a l'autodeterminació. No demanem compromisos ideològics abstractes, sinó consensos basats en pràctiques democràtiques molt fonamentals. Els proposem que donin suport als següents 11 compromisos, que entenem indispensables per a l'exercici de l'autodeterminació i la plena sobirania, i la construcció d'una ciutat compromesa amb els drets civils, polítics i socials.

Aconseguir acords en base a programes i propostes concretes. Els grups signants es comprometen a negociar la possibilitat d'arribar a acords sobre la base d'un programa realment republicà de recuperació de sobiranies, garantia de drets socials i compromís per fer efectiu el dret a l'autodeterminació. Sense xecs en blanc, ni suports simbòlics, sinó assumint la diversitat i posant al centre la discussió sobre les polítiques que necessita una ciutat marcada per les desigualtats

Barcelona com a agent actiu per a la ruptura amb l'estat. Treballar des de la honestedat i la transparència per començar a compartir visions estratègiques que ens condueixin, en un futur proper, a nous escenaris de ruptura i desobediència amb l'estat espanyol.

L'esperit desobedient de 1'1 d'octubre al centre de l'acció política. Cal reivindicar 1'1 d'octubre com una gesta col·lectiva i popular. L'ímpuls constituent dels dies 1 i 3 d'octubre ens ensenya que només la desobediència ens portarà a la llibertat, que cal explorar els límits de la legalitat institucional i que les institucions han de tenir el seu paper, però que el protagonisme del moviment popular és imprescindible per avançar. Per tant, cal impulsar accions de desobediència institucional i popular que accelerin la ruptura democràtica amb l'estat.

Exigir la llibertat immediata de presos i preses polítiques i el retorn de les exiliades. Mantenir la unitat d'acció que ha tingut lloc des de l'octubre de 2017 al Plenari a l'hora de denunciar la situació d'excepcionalitat i el compromís amb les llibertats civils i polítiques. Preparar conjuntament la resposta política clara a donar des de l'Ajuntament de Barcelona a la finalització del judici i la posterior sentència, en coordinació amb les organitzacions de la societat civil i els moviments en favor del dret a l'autodeterminació.

Recuperar sobiranies des del municipalisme. La lluita per la plena sobirania nacional està vinculada a la necessitat de recuperar sobiranies en l'àmbit local: residencial, energètica, alimentària, econòmica, financera, etc. Només amb un sector públic reforçat i uns ajuntaments amb capacitat d'intervenció, es poden garantir els drets i la sobirania.

Reclamar a la resta d'administracions públiques amb obligacions competencials a la ciutat el compliment d'aquestes. Els partits sotasignants es comprometen a utilitzar tots els canals al seu abast per reclamar a les administracions supramunicipals i al Govern de la Generalitat el desplegament pressupostari de les polítiques socials que els corresponen a la ciutat.

Un mur de contenció contra el feixisme. Aquesta unitat d'acció s'ha de materialitzar de forma prioritaria en el rebuig explícit i la denuncia activa del feixisme i la ultradreta en totes les seves expressions, així com l'aïllament institucional de les forces reaccionàries que puguin obtenir representació.

Teixir xarxes per a la vertebració nacional dels Països Catalans. Compromís amb l'impuls d'una institucionalitat pròpia, com l'Assemblea Municipalista dels Països Catalans i amb l'establiment de relacions institucionals prioritàries de cooperació i col·laboració amb València, Palma i Perpinyà.

Compromís per la convocatòria d'un Ple Extraordinari. Aquest plenari haurà de servir per determinar un posicionament del consistori respecte el moment polític nacional actual. Aquest ple haurà de debatre la definició de l'estratègia de defensa dels drets polítics i les llibertats de totes les persones, concretar el paper polític de l'Ajuntament en aquest àmbit i contemplar les accions necessàries per acomplir aquest objectiu, com entre d'altres, la incorporació de l'Ajuntament de Barcelona a l'Associació de Municipis per la Independència.

Impuls d'una xarxa internacional per a la defensa i promoció dels drets civils, socials i polítics. Els grups signants es comprometen a treballar en la iniciativa pública de caràcter internacional per l'impuls d'una xarxa mundial de defensa i promoció dels drets civils, polítics i socials arreu vetllant per la coherència interna de totes les polítiques.

Compromís amb les víctimes de 1'1-0 a la ciutat. Els grups signants es comprometen a defensar les víctimes i votants de 1'1-0 a la ciutat de Barcelona continuant el procés de denúncia i investigació dels responsables de la brutalitat policial viscuda en el marc del referèndum de l'1 O.