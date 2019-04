1r de maig

Més de 25 organitzacions es manifesten l'1 de maig per una República dels drets socials

Més de 25 organitzacions dels àmbits sindical, independentista i dels drets socials i civils donen suport a la manifestació de l'1 de maig de la plataforma Alcem-nos a Barcelona, que té com a lema "Alcem-nos per la República dels drets socials". La marxa, que es convoca a Barcelona per segon any en motiu del dia del treball, sortirà a les 18 h des de plaça Urquinaona i acabarà i farà els parlaments a la plaça Sant JaumeEntre les organitzacions que hi donen suport hi ha l'Assemblea, la Intersindical-CSC, l'Associació de Treballadors Paquistanesos, la Federació d'Estalvi de Catalunya, Sindicalistes per la República, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, Élite Taxi, les ADICs en Xarxa, Sector Públic per la Independència, Súmate, la CAL, l'Associació Catalana pels Drets Civils, ERC, CUP, Poble Lliure, Sobiranistes, Comunistes de Catalunya, La Forja o Jovent Republicà. El llistat sencer es pot consultar aquí: https://1maig2019.wordpress.com/adhesions/ El manifest de la marxa reclama salaris i pensions mínimes de 1.200 euros, una jornada laboral de 35 hores, la derogació de la reforma laboral, la fi de la discriminació laboral de les dones, l'aplicació de les lleis socials torpedinades pel Tribunal Constitucional, la rebaixa immediata de les taxes universitàries un 30%, la fi de la persecució política i judicial dels i les docents o la llibertat dels presos i preses polítiques i de les represaliades i el retorn de les persones exiliades.Aproximadament, a les 18.45 h, tindran lloc els parlaments, entre els quals els de la presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie, el portaveu i vicesecretari general de la Intersindical-CSC, Sergi Perelló, i representants de diferents sectors. Els periodistes no s'hauran d'acreditar, però trobaran racks d'àudio i tarimes de premsa a la plaça Sant Jaume, així que es recomana instal·lar els dispositius amb suficient marge de temps.