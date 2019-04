trisme massiu

Les Illes sumen 158.000 places turístiques legals més que fa 4 anys, l'augment més gran de la història

El març de 2015 hi havia 424.112 places, mentre que el març de 2019 ja eren 582.281, el que suposa un creixement del 37,3%.

Terraferida ha tengut accés a un nou paquet de dades oficials actualitzades de la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears. Aquestes dades mostren com aquesta legislatura s'ha registrat l'augment més gran de places turístiques de tota la llarga història turística de les Illes. Al març de 2019 ja hi ha 582.281 places, quan als arxius oficials de març de 2015 en constaven 424.112.

Si bé el creixement de places en el conjunt de les Illes ha estat d'un 37,3% respecte de 2015, la seva oferta seguirà augmentant degut a dos factors:

1- Se segueixen tramitant expedients que encara no han estat comptabilitzats.

2- Les borses turístiques permeten seguir augmentant el sostre de places a totes les Illes.

Sols a Mallorca, la borsa creada pel Consell permet créixer en 43.000 places, de les que ja se n'han repartit prop de 10.000.

Mallorca: A principis de legislatura, Turisme reconeixra 288. 745 places. De llavors ençà, l'increment ha estat exponencial i les noves places aprovades han estat 109.000, el que suposa un creixement del 37,7% % (inclou aquelles d'alta anteriorment pendents d'autorització definitiva i/o d'actualització a les estadístiques oficials). Aquesta xifra seguirà augmentant gràcies a la borsa de places del Consell (via PIAT) fixada en 43.000, de les que ja se n'haurien repartit prop de 10.000. A aquest ritme, Mallorca aviat arribarà a les 430.000 places legals, més de les que tenia el conjunt de les Illes Balears el març de 2015. Una de cada quatre places turístiques ja és de lloguer turístic, que ha passat de poc més de 32.000 places el 2015 a 96.601, triplicant la seva oferta. Les dades confirmen que el mantra de certs sectors, que diu que el Govern "ha prohibit el lloguer turístic", és la "fake news" més gran de la història de la comunitat.

Menorca. L'augment de places de Menorca hauria estat fins i tot superior al que s'ha generat a Mallorca. Si el març de 2015 comptava amb 49.656 places, ara ja són 72.570 les reconegudes per Turisme. L'augment és del 46%. Les places "no hoteleres", on hi hauria el lloguer turístic, ja representen el 34% del total de places de l'illa. Recordem que Menorca té una població resident real d'unes 80.000 persones.

Eivissa: La Pitiüsa gran arriba a les 91.380 places legals. Segons les dades disponibles a Turisme, l'augment durant els darrers 4 anys ha estat de 13.497 noves places, un 17% respecte de març de 2015. De fet, és probable que aquest augment sigui superior, ja que les dades provinents d'Eivissa no solen estar actualitzades.

Formentera: El creixement més espectacular, sempre segons els registres de Turisme, s'ha produït a la Pitiüsa menor, que hauria passat de 7.828 places a 20.585. El creixement a Formentera se situa en un 163% respecte de fa 4 anys. Hem sol·licitat dades actualitzades al Consell Insular de Formentera per conèixer l'evolució de places i si aquestes coincideixen amb les de la Conselleria de Turisme, però la institució no ens les ha volgut facilitar, tot i ser una informació pública. Pel que sabem, 12.081 són hoteleres i 8.504 de lloguer turístic. Recordem que el padró de Formentera és de 12.216 habitants. És evident que aquesta evolució no s'ajusta a la realitat, i en part s'ha d'explicar pel fet que feia molts d'anys que Formentera no actualitzava les seves dades sobre places.

La comptabilització de les places de lloguer turístic només s'ha fet després de denunciar sistemàticament que l'oferta era molt major a la reconeguda per Turisme. que, finalment, ha unificat les estadístiques, el que explica una part d'aquest creixement. L'estímul extraordinari d'aquest es deu bàsicament a tres factors:

Un creixement provocat per la llei Delgado (llei turística), que ha estat en vigor fins a l'estiu de 2017.

Un efecte crida provocat per l'anunci de la reforma de la llei turística, el 2016, sense haver establert una moratòria.

El fracàs de la nova llei turística pel que fa a establir un sostre real de places, tal com advertírem fa 20 mesos (https:ljbit.ly/2FB4l1i).

Així mateix, no s'ha d'obviar que, a més de l'oferta legal comptabilitzada, existeix, també, una oferta massiva il·legal.

Cal frenar el creixement de places i decréixer. Les propostes de Terraferida. La nova llei turística (2017) va suposar un avanç positiu respecte a la Llei Delgado, especialment pel que fa a eliminar excepcions i posar un sostre. Lamentablement, i una vegada amnistiades desenes de milers de places turístiques amb l'excusa de "fer-les aflorar", veiem com el creixement de places segueix imparable. Les nostres propostes són:

l. Congelar el nombre de places turístiques a totes les Illes.

2. Reformar la llei turística i fixar un sostre de places real, concretant a l'articulat el nombre de places que no es pot superar a cada illa.

3. Establir el 2xl turístic: per cada nova plaça que es vulgui crear, dues de baixa. No lxl, com es fa ara.

4. Eliminar les places il·legals, reforçant el cos d'inspectors i instructors de la inspecció turística. Ara mateix, cada inspector té sota el seu càrrec més de 30.000 places legals, totes les il·legals, i milers d'establiments turístics sense places.

S. Moratòria de construcció a sòl rústic, on s'està produint una onada de construcció lligada al creixement de places a xalets de luxe.