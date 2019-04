Euskera

La "Korrika" arriba un any més a Barcelona

Un any més l’Euskal Etxea de Barcelona organitza, mitjançant la comissió de Korrika, la Korricursa de Barcelona 2019. Aquest any, la Korrika número 21, serà el 6 d’abril.

Com en altres ocasions es realitzarà un recorregut a peu partint de l'Euskal Etxea des del Passeig del Born i avançarà per diversos carrers de Barcelona acompanyats de música i portant mitjançant relleus el “testimoni” de la Korrika. Diversos col·lectius socials has estat convidats a portar aquest “testimoni”.

En les parades (en Rambla del Raval i Teatre Lliure) hi haurà actuacions de grups de danses africanes, castellers, etc. I finalment arribarà al recinte industrial de Can Batlló a Sants on ens esperen una sèrie d'activitats com seran actuacions de tabalers i el grup de danses de l'Euskal Etxea, una gran paella per a 350 persones i a la tarda concerts de 3 grups bascos: Aldats, Koban i Gora Etorri. Un ambient immillorable per a un dia ple d'activitats amb servei de beguda, foodtruck, zona infantil….

La Korrika és una carrera en favor de l’euskera que recorre tot Euskal Herria. L’objectiu d’aquesta és doble: per una banda, impulsa la consciència sobre l’euskera i, per altra, recapta fons per poder portar a terme tota la tasca dels centres d’aprenentatge d’AEK.

La Korricursa és una “cursa” d’uns 8 km pels carrers de Barcelona. Els nostres objectius són els mateixos que a Euskal Herria: impulsar la consciència de la llengua i d’altres llengües minoritàries i donar a conèixer la cultura basca a Barcelona. També volem reunir a tots aquests bascos que estan desplaçats a Catalunya i oferir un dia fantàstic que acabarà amb una gran festa.

Difondre el verkami

Per a poder sufragar les despeses d'aquest dia i poder ajudar en el projecte de la Korrika “veritable”, la d'Euskal Herria, hem creat un crowfunding amb moltes recompenses per als mecenes com el menjar popular del mateix dia, bosses de cotó, córrer un tram de la Korrikursa… Tant si pots acompanyar-nos en aquest dia tan especial com si pel que sigui no és t'és possible, et demanem que ens ajudis a difondre el verkami i puguem recaptar els fons necessaris per a celebrar aquest dia comes mereix.