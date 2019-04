lluita institucional

La CUP Altafulla denucia els incomplements del govern municipal

Per desatenció a una família en situació d'exclussió social

La CUP Altafulla denuncia la situació d'exclusió social i completa desatenció en la que es troba una família del carrer Catúfols, la qual ha estat provocada per un Ajuntament que lluita per mantenir Altafulla com a model de poble residencial d'alt standing. Enfront d'aquesta realitat idíl·lica, en els darrers temps, una família sobreviu amb un infant de pocs mesos desproveïts de llum, aigua, gas i evacuació d'aigües residuals, amb el carrer tallat per pilones de ciment. Ja fa dos mesos que aquesta família va ser empadronada al lloc on resideix, com a conseqüència de la pressió exercida per un membre d'aquesta i un activista social, que van acampar davant l'Ajuntament i van romandre en vaga de fam durant 11 dies davant la negativa de l'Ajuntament de fer-ho.

La llei 24/2015 del Parlament de Catalunya, que protegeix a les famílies vulnerables contra els talls de subministrament, s'està incomplint greument per part de l'Ajuntament d'Altafulla, que es nega a actuar subsidiàriament per resoldre l'abocament d'aigües fecals que es produeix des de novembre, i que afecta a la salut pública de tota la zona. També està incomplint els objectius bàsics de l'agenda 2030 (aprovada per la ONU i ratificada pels governs espanyol i català), entre els quals hi ha la fi de la pobresa, fam zero, educació de qualitat i aigua neta i sanejament.

Per conscienciar a la població i fer visible aquesta dramàtica situació, la formació anticapitalista ha iniciat una campanya de recollida de signatures. Així mateix, exigeix a l'Ajuntament d'Altafulla que apliqui sense més dilacions els protocols necessaris perquè aquesta família tingui accés als serveis bàsics que la llei obliga i actuï contra el propietari dels immobles per tal d'obligar-lo a fer complir la llei. A més, cal tenir en compte les múltiples instàncies presentades a l'Ajuntament per veïnes, que no han estat ni tant sols contestades. La CUP Altafulla proposa una taula de diàleg entre la família del nadó, l'Ajuntament i veïnes d'Hort de Pau per tal de trobar una solució consensuada a aquesta greu problemàtica que fa més d'un any que Altafulla pateix.