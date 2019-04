Municipals 2019

La CUP alerta de la presència d’una ex-membre de Democracia Nacional i la Falange a la llista de Vox per Tarragona

La CUP ha tingut coneixement de la presència a la llista de Vox per les eleccions municipals a Tarragona d’una ex-candidata de Democracia Nacional i de la Falange a l’alcaldia de Barcelona. El nom de Montserrat Montanuy ja havia sonat a les xarxes quan el fotoperiodista Jordi Borràs, el passat 27 de desembre, va fer públic que aquesta ex-membre dels esmentats partits neofeixistes havia provat d’impulsar un nucli de Vox a les Terres de l’Ebre. La CUP alerta de la “perillositat de normalitzar la presència de persones obertament feixistes en les dinàmiques institucionals” i demana un “front comú de les forces antifeixistes de Tarragona davant l’avenç i la institucionalització del feixisme”.

Els independentistes reiteren el seu rebuig a la presència de Vox en l’esfera col·lectiva, tal i com van expressar en un comunicat el passat dimarts en el qual demanaven explicacions a l’alcalde Ballesteros per la participació de la formació en la Diada de Sant Jordi. En el comunicat recordaven que el passat mes de febrer es va aprovar una moció en Consell Plenari a l’Ajuntament per la qual es declarava Tarragona com a Ciutat Antifeixista, destacant que el tercer acord diu explícitament que l’Ajuntament ha de denegar “l’ús d’equipaments públics i la via pública a col·lectius i formacions polítiques que incitin a la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o polític”. La CUP també va fer èmfasi en el discurs de Sant Jordi de Ballesteros, en el qual va comparar la institució pública amb un Sant Jordi que es posa al servei de la ciutadania per defensar-la davant de qualsevol amenaça, com la violència, la intolerància, allò que amenaça la convivència i el feixisme.

Després de les eleccions generals celebrades ahir i de la irrupció de Vox al Congrés espanyol, la CUP veu amb “preocupació” els vots que va obtenir el partit a la ciutat de Tarragona. Per la formació, aquest fet “apuntala encara més el règim del 78”. A més a més, la CUP creu que “s’evidencia, amb l’actual composició del Congrés, que els objectius del moviment independentista són totalment irrealitzables de forma consensuada amb l’Estat i que a nivell social seguirà imperant el model econòmic neoliberal”. La formació anticapitalista fa una crida “a l’autoorganització com a eina per lluitar pels nostres drets i llibertats individuals i col·lectius i per frenar l’ascens del feixisme”.