Rodant fins a la República

Jordi Puig arriba a Catalunya Nord

L’històric militant de l’esquerra independentista i exrepresaliat Jordi Puig, que va iniciar el 18 de desembre del 2018 un recorregut pels Països Catalans “Rodant fins a la República”, arribarà aquesta setmana a Catalunya Nord.

Dimecres, sortirà de Morellàs les Illes per anar a Ceret. L'endemà, anirà fins a Sant Cebrià, on assistirà a un acte a les 6 de la tarda al monument en homenatge al President Companys. Després de l’acte participarà a una xerrada debat sobre la seua experiència i les seues motivacions.

Divendres, serà acollit a la Torre del Bisbe pel batlle i anirà fins al Casal de Perpinyà on participarà a una xerrada a partir de les 6 de la tarda. Dissabte pujarà fins a l’antiga presó de Prada, carrer del tribunal de justícia on presenciarà a les 11h la inauguració de l’exposició de Terra Nostra sobre la Retirada i a les 3 de la taula serà al Casal del Conflent per a participar a una xerrada debat. El diumenge 7 d’abril anirà fins a la Porta dels Països Catalans a Salses on acabarà el seu recorregut, al migdia compartirà un plat d’ollada republicana abans de participar a una taula rodona sobre la República Catalana amb Toni Comin mebre del Govern legítim de Catalunya exiliat a Brussel·les i Enric Pujol historiador i promotor del Consell per la República.

Recorregut realitzat fins ara

Del 18 al 26 de desembre va donar la volta a Mallorca,

del 26 de desembre al 29 rodava per Menorca,

del 29 de desembre al 2 de gener rodava per Eivissa

del 2 de gener al 29 va transcórrer el País Valencià

des del 29 de gener fins el 2 d’abril recorre pel sud de l'Albera

a partir del 3 d’abril i fins el dia 7 serà a Catalunya Nord.