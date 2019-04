Municipals 2019

Guanyem Badalona en Comú i Esquerra Republicana de Catalunya acorden una candidatura conjunta per a guanyar el govern municipal

Aquesta tarda Dolors Sabater (ex-alcaldessa i candidata de GBeC) i Oriol Lladó (candidat d’ERC) han presentat l’acord de coalició al Centre Cívic de la Salut de Badalona. L’acord neix amb la voluntat de blindar el canvi impulsat pel govern anterior abans de la moció de censura i per posar Badalona al mapa del país. D'aquest acord es desprenen compromisos per als organismes supramunicipals “per revertir el greuge històric que ha patit la ciutat de Badalona” en clau d'equipaments educatius, sanitaris i grans infraestructures.

Segons ha explicat Sabater, es tracta d’un equip “femení i feminista. Amb més d’un 50% de dones. Divers i plural, com la pròpia ciutat”. L’ex-alcaldessa ha manifestat la voluntat d’anar més enllà de la coalició, i manté les portes obertes a altres forces polítiques que s’hi vulguin sumar i “sobretot, a qualsevol veí o veïna que vulgui canviar Badalona”. El projecte presentat avui es defineix com “un projecte d’esquerres, transformador i republicà”, segons Lladó, amb la voluntat de afrontar els reptes socials actuals, construir grans acords populars i “ser frontissa entre els diferents partits així com amb els moviments socials”.

Les organitzacions s’han compromès a treballar políticament per tal que Badalona sigui bastió d’antifeixisme i feminisme, i per garantir que “tots els badalonins i badalonines se senten segurs a la ciutat. Que la pobresa, el racisme o el masclisme no els ataqui mai més. El compromís de ser la Badalona valenta que fa sentir orgullosos els seus veïns i veïnes”.

La primera acció conjunta, en aquesta línia, seran unes jornades programàtiques obertes aquest diumenge 7 d’abril de 10 a 14h a l’Escola Llorens Artigas de Nova Lloreda. Així, les dues formacions obriran el seu programa electoral i, conjuntament amb qualsevol veí o veïna que s’apropi, marcaran les prioritats programàtiques per al futur govern municipal de juny.