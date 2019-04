El front municipalista d’esquerres es consolida com l’única forma vàlida d’aturar l’ascens de l’extrema dreta a Badalona

El resultat de les eleccions generals a l’Estat espanyol és molt alarmant. Lluny dels missatges tranquil·litzadors i victoriosos que s’envien des d’alguns fòrums ens mostrem altament preocupats per l’ascens electoral de l’extrema dreta. L’assoliment per part de Vox de grup propi al Congrés amb 24 diputats és alarmant i preocupant. No només perquè permet que el racisme i masclisme institucional tingui accés a recursos públics i un alt ressò als mitjans de comunicació, sinó per la capacitat que té i tindrà de marcar l’agenda política i de dretanitzar les polítiques públiques. Com hem pogut comprovar clarament que ha succeït amb el govern de Pedro Sánchez. El PSOE ha recaptat el “vot útil” d’esquerres quan, en canvi, el seu govern en 9 mesos no ha fet cap gir radical en política de retallades socials de llibertats que tenen la marca del PP (la derogació Llei Mordasa, la Reforma Laboral, la política migratòria i fronterera, la relació amb Catalunya i la repressió política, etc).

Mirant els resultats de Badalona, la majoria electoral que interpeŀla el front electoral municipalista que encapçala la nostra companya Dolors Sabater, la “Badalona Valenta” (coalició entre Guanyem Badalona en Comú i ERC-Avancem-MES), s’ha estabilitzat i és majoritari a la ciutat. L’espai polític electoral de les esquerres sobiranistes (ERC, “Comuns” i Front Republicà) suma el 38% de vot. És l’espai que acumula més percentatge de vot. Malgrat el vot dual habitual en les generals a la ciutat, és un espai polític que es consolida, augmentant un 13% respecte les darreres generals de 2016. Això ens reafirma en la nostra proposta d’articular electoralment tot aquest espai en una aposta municipalista forta al servei de la majoria republicana, feminista i antiracista.

Hem comprovat, de nou, com ha passat els darrers anys a la ciutat, que gairebé tots els partits han vingut a Badalona a celebrar grans actes però que s’han centrat poc en parlar de la ciutat. La ciutat té un greuge històric per part de totes les administracions supralocals que cap partit tradicional ha encarat en campanya. Cal que els propers dies centrem el debat polític en la ciutat. Aquest oblit històric ens ha portat a ser laboratori de l’extrema dreta i això no permetrem que torni a passar. Per això el front que representa “La Badalona Valenta”, on hi ha Guanyem Badalona en Comú amb ERC i també altres forces polítiques, molta gent d’entitats i moviments de la ciutat, representa avui l’única eina per aturar el laboratori lepenista, alhora que és també l’única eina que té la majoria suficient per impulsar un model de ciutat que superi els greuges històrics.