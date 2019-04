Municipals 2019

CUP Tàrrega presenta tota la llista i programa

La formació presentarà totes les persones de la candidatura i el programa electoral en un acte a la plaça dels Comediants el proper dissabte 4 de maig

La CUP de Tàrrega donarà a conèixer totes les persones que formen part de la llista electoral a les properes eleccions municipals a la capital de l'Urgell el proper dissabte 4 de maig a la plaça dels Comediants acompanyat d'un vermut popular i una actuació musical. En aquest mateix acte també s'exposaran les línies bàsiques del programa electoral que segons membres de la formació, han estat treballant i debatent en diferents jornades de treball obertes a la ciutadania i que en aquest proper acte volen continuar difonent i discutint.



Recordem que anteriorment, la formació ja va fer públics els sis primers membres que encapçalen la candidatura, amb Daniel Esqué com a cap de llista, Tere Sala, Miquel Orobitg, Carlos Vílchez, Montse Garcia i Paulino González.



D'altra banda, la formació remarca que des de la oposició “han estat liderant tot un seguit de propostes valentes i transformadores per la ciutat” i que aquest continua sent l'esperit del seu programa. Un programa que resumeixen amb l'eslògan de campanya “Per una Tàrrega valenta”, reivindicant “la feina feta i la necessitat d'implicació ciutadana en la política local per aconseguir una transformació social real a tots els nivells”.