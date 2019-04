europa censura

Censurada la petició de l’Assemblea al Parlament Europeu sobre l’estat dels drets fonamentals a l’Estat espanyol

El Partit Popular Europeu, el Socialistes i l’Aliança de Liberals i Demòcrates per Europa no han admès a tràmit la petició que l’Assemblea Nacional Catalana va presentar el passat 16 d’octubre de 2018 on alertava i informava el Comitè de Peticions del Parlament Europeu sobre les vulneracions dels dret a la lliure expressió, a la lliure associació, a la informació lliure i a la protesta pacífica que s’està vivint a l’Estat espanyol.La petició tenia com a objectiu denunciar la persecució dels representants polítics elegits pel poble de Catalunya, fet que representa una violació dels drets civils i polítics de tots els ciutadans catalans. Al mateix temps, denunciava l’abús per part de l’Estat espanyol de les ordres de detenció europees en la persecució dels exiliats polítics, exemple de l’ús polític de la justícia espanyola, on la manca d’independència i de separació de poders és cada vegada més evident.Qualsevol organització o associació amb seu central a la Unió Europea pot exercir el dret de petició al Parlament Europeu en virtut de l'article 194 del Tractat CE sempre que sigui relativa a algun camp d'activitat de la UE i que l'afecti directament. Aquestes peticions donen al Parlament l'oportunitat de poder denunciar qualsevol infracció dels drets dels ciutadans dels estats membres, autoritats locals o qualsevol altra institució.La no-admissió de la petició presentada per l’Assemblea impossibilita que se’n pugui debatre al plenari d’aquest Comitè del Parlament europeu. A més a més, la petició de l’Assemblea s’afegeix a la llarga llista de peticions ciutadanes, més de 90, sobre les violacions dels drets fonamentals a Catalunya i a l’Estat espanyol que tampoc no han estat admeses a tràmit per pressions espanyoles.Amb la negativa a admetre aquesta petició a tràmit, els partits espanyols i els seus aliats europeus han aconseguit silenciar la veu dels ciutadans sobre un dels assumptes més importants de la nostra Unió Europea: els drets fonamentals. Amb la prohibició del debat, els valors fundacionals de la Unió Europea han estat de nou censurats. Fet que l’Assemblea Nacional Catalana valora com a gravíssim i que considera que hauria de preocupar qualsevol ciutadà europeu ja que sempre hi ha d’haver espai per al diàleg, el debat i la denúncia.Tot i aquesta censura, el clam a favor dels drets fonamentals és cada cop més fort arreu de la Unió Europea. Fa uns dies vam ser testimonis del posicionament de 41 senadors francesos de tots els grups polítics a favor dels drets fonamentals dels líders civils i polítics independentistes, actualment jutjats pel Tribunal Suprem. Celebrem que, amb el suport del Consell regional d’Occitània, amb la visita de Benoît Hamon als presos polítics, amb el manifest signat per centenars de personalitats polítiques i socials italianes, i amb la veu alçada de cada cop més diputats europeus, tan nacionals com regionals, la defensa de Catalunya, dels drets fonamentals dels seus ciutadans, i en conseqüència del dret a l‘autodeterminació del poble català, rebi un suport cada cop més ampli arreu d’Europa.És per això que l’Assemblea porta a terme la campanya internacional “L’autodeterminació és un dret, no un delicte, #MakeAMove” a través del web makeamove.cat . La campanya precisament pretén sensibilitzar la ciutadania europea i seguir sumant suports i denunciant la vulneració de drets fonamentals que està perpetrant l’Estat espanyol, en especial el dret a l’autodeterminació.La petició de l’Assemblea Nacional Catalana es pot consultar en aquest enllaç