Moviment veïnal

Agbar contra la participació ciutadana

Agbar i les seves empreses satèl·lits han presentat cinc contenciosos administratius contra la celebració de la consulta ciutadana que preguntarà sobre la municipalització del servei de l'aigua.

El passat 26 d'octubre de 2018 el Ple de l'Ajuntament va aprovar per majoria la celebració d'una consulta avalada per 27.000 signatures per decidir si a Barcelona l'aigua ha de ser pública o no. Aquesta consulta s'ha de realitzar en els pròxims mesos després d'haver-se constituït el nou Ajuntament sortit de les eleccions del 26 de maig.

És contra l'acord d'aquest plenari que Agbar ha iniciat una ofensiva jurídica que representa un atac directe al dret a la participació de la ciutadania emparat pel Reglament de Participació Ciutadana aprovat a la tardor de 2017.

La Plataforma Aigua és Vida, la FAVB (Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona) i el CAB (Consell d'Associacions de Barcelona), així com diverses persones implicades en la campanya d’aquesta Iniciativa Ciutadana s'han personat en aquests recursos perquè consideren que són atacs intolerables des del punt de vista democràtic.