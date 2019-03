8-M

Vilafranca acollirà una nova jornada de mobilització per la vaga general feminista

Desenes de persones han organitzat, a través d'assemblees obertes, diverses accions i mobilitzacions per la vaga feminista. Una cassolada, un espai de reflexió col·lectiva, un dinar de germanor i un taller de pancartes són algunes de les propostes d'enguany

Vilafranca acollirà una nova jornada de mobilització per la vaga general del proper 8 de març. Les accions i activitats han estat definides en dues assemblees obertes que van tenir lloc els passats 8 de febrer i 1 de març, a la Plaça del Penedès i a la Plaça del Gas respectivament.

La jornada reivindicativa començarà a les 8.30 h a la Plaça de la Vila amb una cassolada, on totes aquelles persones que ho desitgin s'hi podran sumar portant una cassola per picar i despertar a la vila. Al mateix temps, també es convida als veïns i veïnes a sortir a picar des dels seus balcons. A continuació, a les 9.30 h i un cop arribades de nou davant de l'Ajuntament, es farà un espai de reflexió on hi haurà murals col·laboratius. La plaça quedarà distribuïda en diversos ambients on la dona pateix l'opressió del sistema heteropatriarcal i capitalista, concretament a l'esfera laboral. L'objectiu és que aquelles que ho vulguin plasmin en cada una d'aquestes zones el seu testimoni i visibilitzar, d'aquesta manera, la violència que pateixen de manera sistemàtica. També hi haurà un espai de cures on puguin estar els infants mentre es desenvolupa l'activitat.

A les 14 h es farà un dinar de germanor amb una paella vega na. Tot i així, també s'emplaça a les assistents a portar gots, coberts i menjar per compartir. A les 16 h començarà un taller de pancartes reivindicatives també a la mateixa plaça de la Vila.

Instem a totes les entitats, col·lectius i a les persones a títol individual que se sumin a la jornada de vaga. Aquesta convocatòria és una oportunitat per tal d'assolir diferents objectius: d'una banda, és una eina per generar espais d'autoorganització i xarxa entre les dones treballadores. De l'altra, és una oportunitat per mostrar la lluita de la classe treballadora, utilitzant la vaga com a una eina legítima i útil per desbordar els sindicats grocs i poder donar al feminisme una perspectiva de classe necessària.