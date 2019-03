Cultura Popular

VIII Mostra Nacional de Cançó Improvisada a Sant Quirze del Vallès

El proper 30 de març tindrà lloc a Sant Quirze del Vallès la VIII Mostra Nacional de Cançó Improvisada. És un espectacle on els millors glosadors dels Països Catalans improvisen versos rimats a l'instant sobre unes melodies i un temes donats pels organitzadors de l'acte. La resposta dels participants sol ser tan ràpida, enginyosa i ben estructurada que és el delit d'un públic que sovint no es pot creure que aquells versos s'estiguin improvisant al moment.

De nou la Mostra ocuparà tota la jornada del dissabte 30 de març, on s'ha programat tota una bateria d'actes per celebrar aquesta nova edició.

Enguany, arrenquen a la una del migdia amb un vermut glosat amb el grup de Glosa de la Vila de Gràcia, a la cooperativa l'Estraperlo, carrer Pintor Vila Puig

Tot seguit, a quarts de tres aproximadament, hi haurà un dinar popular. Per reservar els tiquets al mail: mostradeglosasantquirze@gmail.com

A les sis de la tarda, a la sala Josep Brossa de la Patronal arriba la VI Mostra de Cançó Improvisada, aquest any amb en Joan Font -Alt Empordà-, Laia Pedrol - Vallès Occidental-, Núria Casals -Osona-, en Pau Rierol- Mallorca-, na Maribel - Mallorca- i Francesc Ribera "Titot" -Berguedà-. Tot acompanyat per els músics Marc Torrens, Pau Benítez i Lídia Domingo.

La Mostra l'organitza el col·lectiu Glosadores de la Serra, però com cada any, són diferents entitats les que donen suport a l'acte, com són Cor de Carxofa, el CSA la Impremta, l'espai cooperatiu l'Estraperlo, a l'igual que l'Ajuntament del municipi que ha estat com a coorganitzador de l'acte en les altres set edicions.