Un front republicà al cor de la bèstia

Vivim temps greus, convulsos i excepcionals. La situació política que viu el país, després de l'octubre de 2017, té una doble cara: d'una banda, la reacció brutal i repressiva del règim contra el poble català, amb el decret d'ocupació del 155 i el decret colonial del 135, els presos polítics i exiliats, la persecució massiva contra representants electes i activistes, la impunitat de la violència feixista i l'amenaça de les forces d'extrema dreta en auge.

Estem sotmesos a una política de terra cremada, en què aquest Estat autoritari busca escarmentar el conjunt del nostre poble, intensificant les condicions d'ocupació a tots els nivells. Paral·lelament, aquest reforçament autoritari va acompanyat d'una regressió dels drets socials i laborals asfixiant, així com del sosteniment insuportable de la violència patriarcal contra les dones.

D'altra banda, però, els partits republicans continuen mostrant-se incapaços d'assolir un marc unitari que pugui superar la desorientació estratègica que viu el moviment republicà. Al contrari, estem experimentant un repunt de les dinàmiques partidistes que no fan justícia al mandat del poble que va defensar les urnes l'1 d'octubre de 2017 i que va defensar els carrers el 3 d'octubre del mateix any. La realitat és molt complexa i, sens dubte, no es pot negar el compromís d'aquells que van organitzar el referèndum –ara presos polítics i exiliats–, però és igualment cert que, des d'aleshores, aquests partits polítics han estat incapaços de vertebrar una estratègia unitària per organitzar la República Catalana.

Això contrasta amb un moviment popular organitzat i fortament mobilitzat que, dia rere dia, manté viva la resistència i combat les diferents formes de repressió, el feixisme, les regressions socials i les injustícies del sistema heteropatriarcal. Les darreres vagues generals del 21-F i del 8-M són una bona prova d'això.

No són temps, doncs, per a la mirada curta i el tacticisme electoral que sempre ha caracteritzat la lògica partidista. Tampoc són temps per a la reclusió ideològica i l'encapsulament dels espais polítics. Per contra, ens cal agilitat i cintura política, altura de mires i perspectiva àmplia. Hem de ser proactius, valents i generosos, a parts iguals. Això és el que Poble Lliure ha tractat de fer sempre i en tot moment, en aquells espais on aboca els seus esforços militants, ja sigui la CUP, el sindicalisme republicà, les organitzacions de masses del moviment popular o amb la seva adhesió al Consell per la República: proposar, proposar i proposar.

Cal mullar-se i assumir les contradiccions pròpies per a poder avançar i, per això, el nostre partit sempre ha llançat propostes polítiques i organitzatives al conjunt del moviment republicà, per tal de dinamitzar el debat i reforçar els espais que puguin conduir-nos cap a la ruptura democràtica per la independència i la construcció de la unitat popular.

Aquesta vegada, però, el repte que ens imposem és majúscul i hem decidit assumir-lo amb les nostres pròpies mans. Ho fem per les exigències de la realitat que vivim i per la responsabilitat que, com a partit revolucionari dels Països Catalans, entenem que tenim envers el poble organitzat. És per aquest motiu que, havent pres la humil decisió de no retrocedir, hem pres també la tossuda determinació de sumar esforços per vertebrar un front republicà per a les pròximes eleccions espanyoles del 28-A: un front d'esquerres per a la defensa de la República Catalana que es dirigeixi de dret al cor de la bèstia i que la faci ingovernable, fins que no reconegui el dret inalienable del poble català a l'autodeterminació, alliberi els presos polítics i exiliats, posi fi a la repressió i retiri les forces d'ocupació.

No ens presentem, doncs, per implorar engrunes ni avalar operacions cosmètiques, ja que no ens dirigirem als responsables del règim com a súbdits, sinó com el que som: un Poble Lliure i digne que vol mirar fixament als ulls del seu opressor i dir-li a la cara que ni ens ha vençut ara ni ens doblegarem mai a la seva dominació. No emprendrem aquest camí sols, sinó al costat dels companys i companyes de Som Alternativa i dels Pirates de Catalunya, amb qui hem acordat construir aquest front conjunt, des de la generositat i el reconeixement mutu. Alhora, esperem sumar els suports de tants col·lectius com de totes les persones del nostre país que vulguin acompanyar-nos.

Aquesta decisió, però, no farà variar ni un mil·límetre l'acció política que fins ara ha caracteritzat Poble Lliure ni la seva actitud envers la resta de forces democràtiques del nostre país. Continuarem treballant per la unitat estratègica i per a l'organització de la República Catalana, braç a braç amb el moviment popular i amb tots aquells partits polítics que tinguin la voluntat de ser una eina al servei del poble català. Perquè el poble és qui mana i al servei de qui ens disposem, ara i sempre, per organitzar els seus anhels i lluitar pel seu alliberament.

Vivim temps d'una gran complexitat, certament, però també vivim temps de grans esperances. Esperem contribuir-hi, amb tota la nostra intel·ligència, amb tot el nostre entusiasme i amb tota la nostra força, que són les mateixes que les del poble a qui ens devem i del qual formem part de manera inseparable.