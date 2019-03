llibre

Presentació a Palma de l'obra col·lectiva: "Nou sobiranisme i feminismes. Identitat i democràcia al segle XXI"

Les fundacions Darder-Mascaró han organitzat per aquest dijous, 28 de març, a les 19 hores, a l’Arxiu del Regne de Mallorca, la presentació del llibre Nou sobiranisme i feminismes. Identitat i democràcia al segle XXI (Lleonard Muntaner Editor, 2019), volum d’autoria col·lectiva que aplega vint-i tres reflexions d’autores i autors vinculats al món acadèmic i activista dels diferents països que fan part del Regne d’Espanya sobre les noves formulacions del sobiranisme i l’emergència de la darrera onada feminista en relació a l’emancipació nacional. A la presentació hi intervindran els seus compiladors Miquel Rosselló (Fundacions Darder-Mascaró) i Antoni Trobat (CIEMEN), així com algunes de les seves autores i autors: Floren Aoiz (Iratzar), Neus Tur, Neus Suñer i Gabriel Mayol.

Així, amb reflexions fetes des de Mallorca, Catalunya o el País Valencià al País Basc, i d’Andalusia a Galícia o les Illes Canàries, hom hi pot trobar preocupacions al voltant de la intersecció entre feminisme i sobiranisme, el combat antifeixista i el replantejament necessari de conceptes com nació, identitat o sobiranies. El llistat d’autories inclou Tània Verge, Jule Goikoetxea, Floren Aoiz, Ramon Grosfoguel, Jordi Sebastià, Maria Rodó, Ana Ponton, Alexandra Fernandez, Antoni Rico, Amadeu Mezquida, Eduard López, Neus Tur, Neus Suñer, Gabriel Mayol, Joan Colom, Joan Pau Jordà, Pilar Terrasa, Xosé Manuel Carril, Javier Garcia, Domigo Garí, Helena Castellà i Carme Porta.

El llibre, que serà presentat també a Barcelona dia 29 de març i a València properament, tindrà previsiblement edicions en castellà, gallec o basc durant l’any vinent.

Nou Sobiranisme i feminismes. Identitat i democràcia al segle XXI és el fruit de la segona trobada del fòrum de fundacions sobiranistes de l’estat —coimpulsat pel CIEMEN , la Fundació Iratzar, vinculada a Sortu, i les Fundacions Darder-Mascaró, vinculades a Més per Mallorca— que aplega fundacions i espais de reflexió teòrica i pensament relacionades amb les esquerres sobiranistes de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, el País Basc, Galícia i Andalusia. Aquell encontre, celebrat el juny de 2017 a Barcelona, va consistir en tres blocs que són els que estructuren el llibre: feminisme i construcció nacional, repensar el sobiranisme i lluita contra l’extrema dreta i la xenofòbia des de l’esquerra sobiranista.

La IV trobada del Fòrum de fundacions sobiranistes es va celebrar a Mallorca els passats 28 i 29 de desembre, i la propera serà dia 29 a Barcelona, aprofitant la presentació allà del llibre, de la mà del CIEMEN. A dia d’avui hi participen, a banda del CIEMEN, la Fundació Josep Irla, Poble Lliure, Fundació Nexe, Fundacions Darder-Mascaró, Fundació Iratzar, Fundació Ipar-Hegoa, Fundació Robles-Arangiz, Fundació Alkartasuna, Alternatiba, Fundació Galiza Sempre, Fundació Moncho Reboiras, Obradoiro de Ideas Láncara, Grupo de Estudios Díaz del Moral i, com a observadora, la CUP.