Memòria històrica

Presentació a Barcelona del llibre "Un conspirador independentista, Joaquim Juanola i Massó (1891-1967)"

El Memorial 1714 acollirà el proper dimarts a les 19h la presentació del llibre Un conspirador independentista, Joaquim Juanola i Massó (1891-1967). l'acte comptarà amb la participació de l'autor, l’historiador Fermí Rubiralta; el president de l'associació Memorial 1714, Jordi Miravet i de la filla de Joaquim Juanola, Damienne Juanola.

El llibre exposa la trepidant història d’un activista i agitador, advocat de faistes, poumistes, comunistes i separatistes. Fou president del Tribunal Revolucionari, a Eivissa i dirigent de l’EC més obrerista. Partidari de la independència «per la via que sigui, per la via que calgui», fundà la primera organització d’alliberament nacional catalana i participà del primer segrest polític d’un transatlàntic de passatgers. Pot ésser considerat el precursor d’un sobiranisme que feia pedagogia no sols de la necessitat de la independència, sinó també dels seus avantatges i de la possibilitat real de portar-la a terme.