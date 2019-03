habitatge

La Plataforma Salvem la Ciutat Vella de Gramenet organitza un concert-vermut a la porta de l’antiga oficina de La Caixa

avui centre social ocupat

El diumenge, 24 de març, al migdia, la Plataforma Salvem la Ciutat Vella de Santa Coloma de Gramenet va organitzar un concert-vermut a la porta de l’antiga oficina de La Caixa de la plaça de la Vila, avui centre social ocupat i amenaçat d’enderroc igual com les cases contigües, per reivindicar una solució negociada i definitiva al conflicte del PERI Santa Coloma Vella II, que enfronta des de fa un any el govern municipal i el Banc Sabadell, d’una banda, i una part del veïnat constituït en la Plataforma, de l’altra. Recordem que, després de dur a terme un procés participatiu, la Plataforma va aprovar a principis d’aquest any un projecte alternatiu al PERI actual, que és el que des de llavors demana al govern del PSC de negociar.

Abans de començar les actuacions musicals, membres de la Plataforma van treure les tanques que, des de fa gairebé un any, l’Ajuntament havia col·locat i que tapaven les entrades a les cases de la plaça de la Vila amenaçades d’enderroc on avui segueixen vivint diferents persones i famílies. Fa mesos que la Plataforma havia demanat a l’Ajuntament que les tragués, ja que eren un focus de brutícia i un espai d’inseguretat procliu a agressions, a més d’enlletgir la plaça.

Ja al final de l’acte, la Plataforma va deixar totes les tanques a la façana de l’Ajuntament per a la seva recollida i hi va enganxar un cartell que transcrivia l’article 120 de les Ordenances d’Ocupació de la Via Pública, aprovades pel mateix consistori, que diu: “Les tanques provisionals d’obres es retiraran una vegada hagi conclòs l’obra o estigui aturada per termini superior a un mes”, una prescripció que el govern municipal òbviament no ha complert.