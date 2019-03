8M-

La CUP reclama a l’Ajuntament de Tarragona que doni suport a la Vaga General Feminista

En motiu de la Diada Internacional de les dones treballadores, el proper divendres 8 de març, hi ha convocada, com l’any passat, la Vaga General Feminista. Des de la CUP emplacem a l’equip de govern municipal que des de l’Ajuntament de Tarragona es doni suport a la convocatòria de vaga, facilitant que les treballadores de l'ajuntament i empreses municipals s’hi puguin adherir i difonent la convocatòria de la vaga general feminista a través de les vies de comunicació oficials.

El 8 de març és una jornada que expressa la lluita de milions de dones que no tenen res més que el seu treball com a forma de vida. Entenem aquesta vaga com a eina de demostració de força i resposta col·lectiva, per reivindicar que, davant un sistema que ataca sistemàticament la vida, nosaltres apostem per un feminisme per canviar-ho tot, de baix a dalt. Per tal d’avançar en la construcció d'uns municipis feministes que ens permetin garantir les condicions de vida de les dones, cal un treball amb els moviments feministes i el conjunt de dones de classe treballadora organitzades com a agents principals a l'hora de reivindicar els nostres interessos, però també cal un compromís de les institucions que comenci amb el suport a les seves treballadores.

La vaga tindrà, com un dels seus eixos principals, la lluita contra la feminització de la pobresa. És per això que també li recordem al govern de l’Ajuntament de Tarragona, un cop més, el compromís que va adoptar fa un any quan va aprovar una moció presentada per la CUP per municipalitzar els serveis més feminitzats. Molts dels contractes que l’ajuntament té externalitzats relacionats amb la sanitat, els serveis socials, l’atenció a les dones i l’atenció a la infància, estan molt feminitzats i alhora precaritzats. Només amb la internalització podrem garantir els drets laborals i unes condicions de treball dignes per aquestes treballadores.

Tenim una llarga història feminista, i un recorregut de molts 8 de març prenent el carrer, la plaça, la paraula amb el propòsit de subvertir l’ordre del món i el discurs patriarcal, racista i neoliberal. Per aquest 8 de març, ens convoquem totes, com van fer les nostres antecessores, per trencar els privilegis d’una societat patriarcal i capitalista, racista i heteronormativa. Animem a les tarragonines a formar part de la jornada de lluita, a ser a la manifestació convocada a les 18:30 h a la plaça Imperial Tàrraco i, com a prèvia, a assistir a l’assemblea oberta de la CUP sobre “Feminisme i alliberament sexual” demà dimarts 5 a les 19 h al Centre Cívic de Torreforta