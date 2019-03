Nuclears

La CUP denuncia que l’Estat ha pactat amb l’IBEX35 la pròrroga de les centrals nuclears d’esquenes al territori

Coincidint amb la Vaga internacional pel clima la CUP ha realitzat una roda de premsa aquest matí davant la Central Nuclear Vandellòs I, tancada l’any 1990 després d’un incendi a la zona de turbines, per tal de denunciar que l’Estat espanyol ha pactat amb les empreses elèctriques que exploten les centrals nuclears l’allargament de la seva vida útil, posant en perill la seguretat de la ciutadania i d’esquenes al territori. Així com que les administracions públiques continuen sense tenir un pla de reconversió de l’economia de les comarques afectades.

El passat mes de febrer l’Estat espanyol va pactar amb les empreses elèctriques de l’IBEX35 que exploten les centrals nuclears (Iberdrola i Endesa) l’allargament de la vida útil de les centrals nuclears d’ Ascó I (2029), Ascó II (2030), Cofrents (2033) i Vandellòs II (fins al 2034), a més de les ubicades en d’altres territoris sota administració espanyola.

Segons la diputada de la CUP-CC al Parlament de Catalunya, Natàlia Sànchez, “aquest pacte entre les elits polítiques econòmiques s’ha produït d’esquenes a la ciutadania i a les institucions del territori que no hi han tingut res a dir, i a més a més, el representant d’aquestes empreses ja ha advertit que en funció dels resultats de les eleccions espanyoles podrien allargar encara més l’explotació d’aquestes instal·lacions”.

Davant d’aquesta situació, Sànchez ha plantejat dues qüestions: “en primer lloc, cal denunciar que mentre continuem formant part de l’Estat espanyol, decisions d’aquesta magnitud continuen prenent-se sense que els catalans i catalanes i puguem dir absolutament res, motiu pel qual ha recordat la sentència del Tribunal Constitucional que anul·là la Llei de creació d’impostos a la producció d’energia nuclear aprovada el 2014 pel Parlament de Catalunya”. I, “en segon lloc, cap administració pública està plantejant que passarà amb la ciutadania i les comarques que allotgen aquestes centrals nuclears, un cop aquestes tanquin definitivament, així com tampoc obrint cap debat sobre quin hauria de ser e model de territori postnuclear”.

Per aquest motiu, les CUPs del Baix Camp i la Ribera d’Ebre estan treballant en promoure el debat ciutadà i a les institucions per plantejar la necessitat d’emprendre mesures per al futur postnuclear d’aquelles comarques. Segons Sergi Saladié, membre de la CUP Vandellòs-Hospitalet de l’Infant, “l’allargament de l’explotació de les centrals nuclears no sols suposarà que les empreses de l’IBEX 35 continuïn fent beneficis astronòmics a costa d’incrementar els riscos del nostre territori i de la seguretat de la ciutadania, ja que els incidents a les centrals nuclears són reiterats en els darrers anys i, aquests, encara es poden accentuar més amb una maquinària i unes instal·lacions que ja han superat la seva vida útil de disseny”. Per altra banda, des de la CUP municipal s’impulsarà un pla de transició postnuclear que inclogui la programació del desmantellament de les centrals nuclears, un pla econòmic municipal alternatiu, la transformació del territori en un referent en la implantació d’energies renovables de gestió comunitària i distribuïda, així com la potenciació del sector agrari en producció ecològica i de proximitat, i el turisme responsable, entre altres activitats econòmiques.

Per aquest motiu, la CUP instarà des de les institucions locals i el Parlament, que la Generalitat exigeixi a l’Estat el tancament imminent de les centrals, així com que prengui mesures per assegurar el futur econòmic i social d’aquestes comarques.