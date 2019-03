La Crida per Granollers-CUP reclama que la ciutat sigui declarada vila antifeixista i en favor de la convivència en la diversitat

La moció, sorgida d'una iniciativa d'Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, denuncia l'augment d'agressions per part de grupuscles feixistes que hi ha hagut a Catalunya des del 2017, i especialment al 2018. Denuncia també l'augment dels atacs d'aquests grupuscles, i d'agressions que són sempre unidireccionals i motivades per una ideologia d'odi a la pluralitat política i ideològica o per motius xenòfobs, lgtbifòbics, misògins o masclistes.





Davant aquest problema en la moció es demana que Granollers es declari formalment Municipi contra el feixisme i el racisme, i en favor de la convivència en la diversitat, i es reclama que l’Ajuntament denegui l’ús d’equipaments públics i la via pública, a col·lectius i formacions polítiques que incitin a la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o polític. Així com a entitats que facin enaltiment del franquisme, el nazisme, el racisme o mostres d’odi al qui no pensa de la mateixa manera. També es demana a l'Ajuntament que prioritzi una campanya permanent de neteja de pintades, cartells, adhesius o fulletons publicitaris que incitin la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o de qualsevol altre tipus . Per últim, la moció proposa entre d'altres que l'Ajuntament condemni formalment tots els actes públics i declaracions que facin apologia del racisme, de la xenofòbia, dels genocidis o de la discriminació contra els drets humansi que davant de qualsevol agressió feixista, racista, masclista o LGBTIfòbica a la ciutat, faci una denúncia pública i personal de suport a les persones agredides i faciliti els mitjans a l’abast pel suport i reparació de danys físics i morals causats a la persona agredida, valorant la possibilitat de personar-se com a acusació popular en aquests casos.