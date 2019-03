8-M

La Comissió Vaga Feminista Terres de l'Ebre valora la jornada d'històrica

La Comissió Vaga Feminista Terres de l'Ebre ha valorat la jornada de Vaga Genetal del 8-M de jornada història, tenunt en compte que de de fa mesos, la comissió -enguany, no mixta- ha estat reunint-se per poder dur a terme les diferents activitats realitzades que es van repartir al llarg de tot el dia, i no només dues hores com alguns sindicats havien proposat.

Els actes al matí es van descentralitzar i les dones de diferents pobles del territori van realitzar activitats diverses. A Tortosa, de bon matí hi va haver piquets informatius en què es repartien octavetes i llaços lila.

També es va participar a la concentració de la plaça de l’Ajuntament a les 12.30, tot i que la comissió lamenta no haver pogut llegir el seu manifest pel micròfon juntament amb els sindicats UGT, CCOO i USOC que eren els que convocaven i només s'afegien a les dues hores de vaga mentre la comissió reivindicava tot el dia igual que molts altres sindicats. Després d’assistir a la plaça, homes voluntaris van cuinar i servir a una cinquantena de dones al Casal Popular Panxampla.

A les 18 de la tarda unes 3.500 persones es van aplegar a la plaça Barcelona i després de manifestar-se pels carrers de la ciutat, van poder assistir als parlaments que la comissió havia preparat. Diferents dones, i molt diverses, van explicar quines havien estat les seves vivències en diferents etapes de la seva vida, des de la infantesa fins a la vellesa. Va quedar palès com el masclisme està inserit a les nostres vides des que naixem i que les violències envers les dones estan lluny de ser erradicades.

Apunta la Comissió que "la nostra cultura està impregnada d’un sistema jeràrquic, patriarcal i heteronormatiu que deixa la meitat de la població en desigualtat, precarietat, i exclusió social i laboral. Ens maten i ens agredeixen pel simple fet de ser dones i la justícia no ajuda a evitar-ho. El treball domèstic i de cures que realitzem no és reconegut perquè el fem majoritàriament dones, i gratuït, és el que permet el treball masculí amb el qual se sustenta el capitalisme".

Afegeix que "avui les feministes plantem cara a l’ordre patriarcal, racista, colonitzador, capitalista, neoliberal i depredador de la vida al nostre planeta. En som moltes, cada vegada més, de diferent procedència, amb diversitat física, funcional, d’edat, sexual, de creences i pensaments".

I així de diverses es van mostrar a la performance per concloure l’acte de la tarda, juntament amb una rondalla feminista, on les dones col·lectivament van fer un mosaic amb cartolines de diferents tonalitats lila per mostrar precisament aquesta diversitat, i van cantar jotes feministes. A la nit, el col·lectiu AFTTE va ofertir al casal Panxampla una xerrada a càrrec d’una membre del col·lectiu feminista Llibertes per concloure una dia de lluita i reivindicacions.