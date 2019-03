Cultura Popular

IV Trobada de Muixerangues de Castelló

El proper dissabte 30 de març, segon dissabte de Magdalena, més de 600 muixeranguers i músics es donaran cita a la Plaça Hort dels Corders a la IV Trobada de Muixerangues de Castelló, organitzada per La Conlloga Muixeranga de Castelló i per l’Institut Valencià de Cultura. En aquesta ocasió s’espera que la cita convoque a més de 2000 assistents de públic, superant l'èxit de convocatòria de les edicions anteriors, en una cita que es consolida dintre del programa de les Festes de la Magdalena i cada any centra l'interès de més públic que acudeix a la plaça per a veure les torres humanes que construeixen les colles actuants.

En aquesta ocasió junt amb els amfitrions, la Conlloga Muixeranga de Castelló,participarà la Muixeranga de la Safor, colla amb seu a Gandia i que es junt amb la colla local una de les muixerangues que fa figures de cinc alçades. I per segona ocasió es convida una colla castellera per la connexió que aquestes torres humanes tenen amb les muixerangues les quals son precedent històric dels castells catalans. En aquesta ocasió seran els Xiquets de Reus la colla castellera convidada. També acompanyaran la trobada la Colla de dolçainers i tabaleters de Castelló, la Llavor dolçaina i tabal d'Almenara i diversos músics a títol individual.

Posteriorment a la Trobada i durant el dinar de germanor de les tres colles, es realitzarà el nomenament de la Conlloguera de l’any 2019, que enguany serà Raquel Dasca, dolçainera i membre de l’agrupació La Llavor Dolçaina i Tabal d’Almenara. En el seu nomenament s’ha valorat el seu suport als valors i principis de cooperació i compromís col·lectiu de la cultura popular i de les muixerangues en especial.

També cal destacar que la Conlloga Muixeranga de Castelló ha convocat la segona edició del concurs de fotografia al voltant de Trobada de Muixerangues de Castelló a través d’Instagram, que l’any passat va tindre gran acceptació entre els aficionats a la fotografia, les xarxes socials i les muixerangues.