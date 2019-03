Habitatge

Els llogaters de n'Arai 3 de Barcelona reclamen a la Generalitat contractes dignes

La Generalitat és propietària de la finca del c/n’Arai 3 des del 2010, quan va esdevenir-ne la propietària a través d’herència intestada després de la mort de l’antiga propietària. Després d’intentar subhastar l’edifici el 2015 sense èxit i posteriorment vendre’l a un fons d’inversió, l’aparició sobtada d’un suposat hereu legítim (Fundació Hospital Clínic) ha provocat un litigi judicial que encara dura. Mentrestant, les veïnes i veïns de la finca es troben en una situació d’inseguretat total respecte els seus contractes de lloguer, que es renoven mes a mes, i sense cap resposta per part de la Generalitat.

Diversos informes jurídics afirmen que la Generalitat pot, ara mateix, regularitzar els contractes de lloguer de les veïnes. Ens trobem, doncs, davant d’una absoluta desídia i manca de voluntat per trobar solució a una situació que desespera al veïnat. Considerem que aquesta situació és encara més greu tenint en compte el context d’especulació gravíssim que vivim al barri i a la resta de Barcelona. Les administracions han de fer tot el possible per garantir el dret a l’habitatge dels veïns i veïnes.

Davant d'aquesta situació i fartes de la manca de respostes, els veïns i veïnes de la finca han decidit fer públic el cas, amb la finalitat de pressionar la Generalitat perquè els faci contractes de lloguer de llarga durada.