L'aplicació del 155

Bibliografia sobre el 155

Fa uns dies Clam per la Llibertat i membres de l'Assemblea en Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC) va fer una xerrada-debat "Què volen dir quan t'amenacen amb el 155?", que va despertar un gran interès entre els assistents.

Algunes persones ens van demanar la bibliografia que van consultar les companyes d'ADIC per preparar-la i han pensat en fer-la arribar no només als assistents sinó també als que no varen poder assistir-hi.

Aquesta és la bibliografia: