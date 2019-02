21-F

Organitzacions del districte de Les Corts reivindiquen el dret a manifestar-se i exigeixen la destitució del conseller Miquel Buch

En el comunicat denuncien "la violència utilitzada pels mossos d'esquadra al districte de Les Corts i durant el trajecte fins la manifestació de plaça Urquinaona va ser desproporcionada i, en alguns casos, fins i tot il.legal".

Les diverses organitzacions que signen el text recriminen "Els insults que van rebre alguns companys i companyes de Les Corts, així com els cops de puny, pessigades i els continus retorciments de canells per part dels mossos durant el desallotjament de l'Avinguda Diagonal, en el qual no hi va haver cap mediació prèvia,va ser totalment desproporcionat i contradiu l'actitud que hauria de tenir una policia que ha de vetllar per la seguretat de tots i totes".

També apunten, "L'actitud"xulesca" i intimidadora que van utilitzar durant tot el matí envers els companys i les companyes, amb frases com "aquí mando yo, gilipollas", les identificacions arbitràries, amb insults i cops i l'ús de defenses extensibles per tal d'intimidar i fer valer la seva superioritat, van ser presents durant tot el trajecte fins la manifestació unitària. Creiem que aquesta actitud i aquesta agressivitat, tant verbal com física, són del tot inacceptables en unes forces d'ordre públic que haurien d'haver protegit el nostre dret a manifestar-nos".

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ca"><p lang="ca" dir="ltr">🔴Reivindiquem el nostre dret a manifestar-nos, denunciem la repressió del 21-F i demanem la destitució del conseller Miquel Buch.<br>La vostra repressió no ens farà callar!<br>Seguirem <a href="https://twitter.com/hashtag/dempeus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#dempeus</a>! <a href="https://twitter.com/hashtag/NiUnPasEnrere?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NiUnPasEnrere</a>! 💪<a href="https://twitter.com/hashtag/21FVagaGeneral?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#21FVagaGeneral</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/BuchDimissi%C3%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BuchDimissió</a> <a href="https://t.co/SInxJdIliQ">pic.twitter.com/SInxJdIliQ</a></p>— CDR Les Corts #Ingovernables (@CDRLesCorts) <a href="https://twitter.com/CDRLesCorts/status/1100727710198964226?ref_src=twsrc%5Etfw">27 de febrer de 2019</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ca"><p lang="ca" dir="ltr">Hola 👋 conseller <a href="https://twitter.com/MiquelBuch?ref_src=twsrc%5Etfw">@MiquelBuch</a> i MHP <a href="https://twitter.com/QuimTorraiPla?ref_src=twsrc%5Etfw">@QuimTorraiPla</a> , aquest <a href="https://twitter.com/mossos?ref_src=twsrc%5Etfw">@mossos</a> amb numero de placa 20114, ha tret fins a 3 vegades la seva porra extensible, sense cap motiu, només per intimidar a la gent que pacíficament és manifestava pels seus drets socials i polítics. <a href="https://t.co/6b6lxRneEZ">pic.twitter.com/6b6lxRneEZ</a></p>— CDR Les Corts #Ingovernables (@CDRLesCorts) <a href="https://twitter.com/CDRLesCorts/status/1098695302452838401?ref_src=twsrc%5Etfw">21 de febrer de 2019</a></blockquote>

Entenen, que "si el cos de mossos d'esquadra actua d'aquesta manera és perquè rep ordres dels seus comandaments d'actuar així, o bé aquests fan la vista grossa davant dels fets".