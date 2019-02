citricultura valenciana

La Ribera Baixa s’uneix en defensa de la citricultura valenciana

La Ribera Baixa se suma a la proposta de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador i convida a la seua població a eixir al carrer el pròxim dilluns, 25 de febrer, per mostrar el seu rebuig a les polítiques europees i estatals que perjudiquen els interessos de la citricultura valenciana. Sueca, capital de la comarca, acollirà la corresponent manifestació que partirà a les 19:30 hores, des del Passeig de l’Estació fins a la plaça de l’Ajuntament. Este divendres, els representants de les diferents institucions, entitats i organitzacions adherides a la convocatòria han comparegut a l’Ajuntament de Sueca per mostrar el seu suport a la reivindicació.

Sota el lema "Per la defensa de la nostra citricultura" la Plataforma per la Dignitat del Llaurador ha convocat noves mobilitzacions per al pròxim 25 de febrer, amb manifestacions simultànies a les comarques de la Plana, El Maestrat, La Marina, La Safor i La Ribera per a continuar fent visible la problemàtica del sector citrícola i reivindicar mesures.

Fernando Durà, representant de la comissió executiva de la Unió de Llauradors, qui ha pres la paraula com a portaveu de totes les entitats i institucions que han mostrat la seua adhesió a la manifestació del pròxim dilluns, ha fet una crida a la mobilització de les veïnes i veïns de tota la comarca. « Hem d’eixir totes i tots al carrer per aconseguir que la taronja siga un mode de vida per als llauradors valencians. La d’enguany ha sigut una campanya nefasta, molts no han pogut vendre-la i moltes taronges continuen penjant de l’arbre als nostres camps. Cal que lluitem per protegir-la, protegir els nostres llauradors i salvar les pròximes campanyes» ha manifestat amb ànim d’encoratjar a tota la ciutadania a participar-hi.

La petició de la modificació de l’acord que contempla una reducció progressiva, fins a la desaparició, dels aranzels aplicables a les taronges importades de Sud-Africa en el període de la campanya de comercialització de la taronja valenciana, centraran les propostes d’este acte reivindicatiu.

A més, també es clamarà per l’adopció d’una bateria de mesures urgents que ajuden a dignificar el camp valencià com la demanda de l’aplicació immediata de la clàusula de salvaguarda, exigir les màximes cauteles i controls als productes importats, la reciprocitat a les produccions de països tercers, el compliment de la Llei de la cadena alimentària i les ajudes directes per als productors afectats.

Totes estes reivindicacions es proclamaran en un manifest que es llegirà a la plaça de l’Ajuntament de Sueca, en finalitzar el recorregut.