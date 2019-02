Ni presos ni exiliats

La Federació Sindical Mundial condemna l’autoritarisme de l’Estat i defensa l’autodeterminació de Catalunya

La Federació Sindical Mundial (FSM) fa costat als presos polítics i critica els atacs de l’Estat contra els drets fonamentals dels catalans i catalanes, com el de l’autodeterminació. Ho ha fet a través d’un comunicat del seu secretariat internacional en què denuncia que “es manifesta un cop més l’autoritarisme de l’estat burgès i la repressió contra els pobles de la Unió Europea que es torna cada cop més reaccionària i repressiva”.La FSM és la segona organització sindical internacional i representa a 95 milions de treballadors i treballadores de 130 països d’arreu del món i té la Intersindical-CSC com el principal sindicat de referència a Catalunya, que és qui l’ha instat a reiterar aquest posicionament. Aquesta organització ha defensat reiteradament el dret a l’autodeterminació dels catalans i les catalanes i, en aquest cas, “condemna la repressió de l’estat espanyol de cara al judici” del procés.Igualment, la FSM reitera “el seu suport al dret inalienable dels pobles a decidir per si sols, lliurement i democràticament sobre el seu propi present i futur”. Per això, insisteix que “ningú ha de ser perseguit per les seves idees polítiques” i insta a l’organització de la classe treballadora per reivindicar els seus drets.