Municipals 2019

La CUP de Tarragona concorrerà a les eleccions municipals amb una llista encapçalada per tres dones

La CUP de Tarragona ha presentat avui en roda de premsa l’equip de cinc persones que encapçalaran la llista per les eleccions municipals del proper maig. L’aposta de l’assemblea local ha estat que les persones que ocupin els tres primers llocs siguin dones, és per això que al capdavant hi ha Laia Estrada Cañón, Eva Miguel Gascón i Inés Solé Guillén, seguides de Joan Manel Burillo Cortés i Jaume López Martín.

Aitana de la Varga, com a representant de l’assemblea local, ha explicat que la formació va decidir concórrer als comicis en una assemblea monogràfica el passat mes de juny en la qual es va debatre sobre el paper de la CUP la darrera legislatura i es va concloure que “s’havien complert els objectius que s’havien marcat: combatre la corrupció i l’opacitat, obrir una esquerda per la transparència i la participació, fer d’altaveu de les lluites de la ciutat i trencar amb el discurs monolític que imperava”.

En els mesos següents, s’han anat treballant els objectius per la propera legislatura “per tal de dotar de contingut polític la candidatura i no concórrer per inèrcia”, segons de la Varga. Són els següents: justícia social; fer possible un altre model de ciutat; combatre guetificació dels barris; pedagogia popular, autoorganització i apoderament popular; revitalitzar la ciutat; construir alternatives anticapitalistes i no patriarcals; incidir en la gestió pública; seguir combatent la corrupció; posar l’Ajuntament al servei de les classes populars i donar veu als moviments socials.

Per últim, es va crear una comissió de llistes que va proposar una sèrie de criteris per tal de configurar “l’equip de persones idoni per defensar el projecte”. L’elecció de les cinc primeres persones de la llista ha tingut en compte, com s’ha mencionat, la representativitat de gènere (ja que a l’assemblea de la CUP de Tarragona, gairebé un 60% de les militants són dones, mentre a nivell nacional representen el 30%), la vinculació amb l’assemblea local, la trajectòria en moviments socials de la ciutat i la continuïtat amb el projecte anterior, és per això que Estrada i López, membres del grup municipal actual, formen part de l’encapçalament.

L’explicació de les línies d’acció política per assolir els objectius esmentats l’han explicat els cinc membres de la llista que presentaven avui. En matèria social, López ha parlat de la defensa dels drets socials, apostant per “polítiques nítidament transformadores, rupturistes i anticapitalistes” per tal que “a Tarragona es vetlli per garantir el dret a l’habitatge i a subministraments bàsics, a la salut, a l’educació, etc.”. Burillo, per la seva banda, ha defensat “un model de ciutat que cohesioni la societat” des del punt de vista de l’urbanisme feminista i sostenible i les polítiques d’apoderament comunitari.

En matèria econòmica, Solé ha defensat la línia d’acció encarada a l’economia social i solidària amb la proposta d’iniciatives socioeconòmiques encarades a pal·liar “la fractura social real que hi ha a Tarragona, conseqüència de la darrera crisi econòmica”. Per la seva banda, Miguel ha fet èmfasi en l’aposta de la CUP per la gestió directa dels serveis, que “és conseqüència del treball de fiscalització i persecució de la corrupció, acabant en alguns casos als jutjats” que els han dut a apuntar a diversos dels contractes externalitzats de l’Ajuntament de Tarragona i a defensar la municipalització “com a necessària per tal de prestar un bon servei públic i per garantir unes condicions laborals dignes als treballadors i treballadores”.

Per tancar, Estrada ha parlat de la unitat popular com a aposta política basada en la “creació d'estructures d'autoorganització i decisió als barris i municipis, però també a nivell territorial i nacional”. Ha reivindicat la lluita per les sobiranies “en tots els seus àmbits, no només en el nacional” i ha recordat, també, que “l’1 d’octubre i els dies que el van seguir van ser un èxit a Tarragona, i cal mantenir viu aquest teixit per avançar cap a la ruptura amb l’Estat espanyol, i per tant fer efectiu el dret a l’autodeterminació, però també amb les polítiques neoliberals i patriarcals”.