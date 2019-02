#farsajudici

L'ANC presenta “Als teus ulls”, una versió d’una cançó de Peter Gabriel per internacionalitzar la causa catalana a l’exterior

També a tornar a fer una crida a la mobilització omplint Barcelona el proper dissabte; la setmana vinent, amb la vaga general del 21 de febrer; i el 16 de març amb la gran manifestació a Madrid.

Avui l’Assemblea Nacional Catalana ha presentat públicament la segona fase de la campanya internacional del judici, que es va iniciar fa unes setmanes sota el títol de Make a move! Self-determination is a right, not a crime.Un dels plats forts d’aquesta segona fase és el videoclip d’una cançó de Peter Gabriel, que han versionat el cantautor Mario Muñoz, Lluís Llach, Joan Baez i Gemma Humet. La cançó triada ha estat “In your eyes”, de l’any 1986, i que s’ha convertit en “Als teus ulls”.La presidenta de l’entitat, Elisenda Paluzie, ha explicat que la campanya Make a Move compta amb un pressupost de 100.000 euros, i que la campanya de micromecenatge ja ha recaptat 25.000 euros, una xifra molt elevada però que encara ha de créixer per poder finançar les accions que es duran a terme. Per això ha fet una crida a seguir fent donatius.D’entre les accions dutes a terme, Paluzie ha subratllat que ja s’han fet 33 mobilitzacions a diverses ciutats del món. A més, s'estan repartint i es repartiran fullets informatius, i s'aniran instal·lant volumètrics, alguns dels quals ja s'han anat instal·lant en algunes ciutats. Properament s’instal·laran tanques a París, Londres, Brussel·les, Berlín, Ginebra i Roma.Al web de Make a move s'ha obert un formulari de suport de cara a la comunitat exterior, perquè tothom qui ho vulgui s'hi pugui adherir i, així, donar suport a la campanya.El vicepresident de l’Assemblea, Pep Cruanyes, ha volgut agrair la generositat de la gent que hi ha participat, especialment a Peter Gabriel i Joan Baez. “És important aquesta participació perquè la cultura és un element essencial de la llibertat”, ha dit, i ha refermat el compromís de la cultura amb la llibertat. “Si no hi ha llibertat d’expressió no hi ha llibertat”, ha afirmat. “La repressió vol fer callar”, ha afegit. “No callarem”.Mario Muñoz, un dels cantants de la cançó i amic personal de Gabriel, ha explicat que la cançó s’ha gestat durant més d’un any. De fet, la idea inicial va sorgir arran de la repressió de l’1 d’Octubre, i a poc a poc s’ha anat treballant, fins que es va presentar a l’Assemblea, que la va rebre amb molt d’entusiasme. Muñoz ha agraït la “implicació” i la “valentia” de Gabriel en el projecte.L’assessora artística del projecte, Andrea Vinyamata, ha explicat que el treball amb Peter Gabriel ha estat molt fàcil, i que la seva predisposició ha permès canviar algunes parts de la cançó per poder adaptar la lletra i acostar-la més al moment polític actual.En definitiva, un projecte molt ambiciós que ha comptat amb la generositat i la complicitat total de Peter Gabriel, així com dels altres artistes participants: Joan Baez, Gemma Humet, Lluís Llach i Mario Muñoz.Per acabar, Elisenda Paluzie ha fet un recordatori del cicle de mobilitzacions que s’ha iniciat. Primer, omplint Barcelona el proper dissabte; la setmana vinent, amb la vaga general del 21 de febrer; i el 16 de març amb la gran manifestació a Madrid. “Hem de reprendre una ofensiva popular per les llibertats”, ha dit, perquè amb la força i l’esperit de victòria es podrà vèncer, com va succeir l’1-O, però també amb intel·ligència i coratge.