Èxit de la campanya de sensibilització #residumínim #mínimresidu a Molins de Rei

Molins de Rei va ser un dels municipis objecte del conveni entre el CEPA i la Generalitat de Catalunya per iniciar la implantació del model Residu Mínim l’any 1990. El model té per objecte qüestionar i canviar el model productiu que afavoreix la precarietat laboral, el consumisme i la generació de residus. La plasmació del model als municipis consisteix en la implantació de les 3R (reduir, reutilitzar, reciclar) sota la màxima que el millor residu és aquell que no es produeix.

A nivell pràctic, a la Vila les actuacions van consistir en dues grans activitats. Per una banda, la implantació de 4 contenidors al carrer (blau pel paper i cartró; verd pel vidre; gris per envasos i resta; marró per l’orgànica), la planta de triatge a Molins de Rei i la planta de compostatge a Torrelles de Llobregat. Tot plegat, va suposar l’inici de la separació de la brossa orgànica l’any 1992 el que va suposar ser el primer municipi català a fer-ho. La segona vessant fa referència a la reducció de residus, i desde 1998 en que es va fer la primera campanya, s’han anat fent diferents recordatoris de la necessitat de generar menys residus.

Els municipis que continuen amb aquest model encapçalem la classificació de recuperació de residus i la recollida pròpiament és més barata, tot plegat perquè tenen un contenidor menys al carrer. Però han de competir amb el discurs més comú (Envàs on vas, per entendre’ns) que posa el contenidor groc al centre del discurs. Per fer-ho, durant els mesos de desembre i gener han iniciat la campanya #residumínim #mínimresidu per tornar a explicar el model i defensar-lo i continuar millorant els índexs de recuperació de residus i la disminució en la generació.

La campanya s’ha basat en un acció de carrer dramatitzada mitjançant una actriu i educadora ambiental que interpel·lava a la ciutadania. Aquest personatge ha regalat prop d’un miler d’obsequis a les persones amb les que ha interactuat per explicar el concepte de prevenció i mostrar productes per fomentar-lo. També ha publicat mig miler de missatges a les xarxes socials per viralitzar l’efecte.

El regidor de Medi Ambient, Josep Raventós, ha explicat que “ha estat una campanya amable que ha tingut molt bona acceptació i molta repercussió, especialment al carrer”. La conclusió general és que “els ciutadans coneixen bé el model del Residu Mínim, tot i que encara s’ha d’insistir en com millorar la separació dels residus i focalitzar-nos de nou en la necessitat de separar bé l’orgànica. En aquest sentit enfocarem la continuïtat de la campanya”.