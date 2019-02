migrades i refugiades

Es crea el col·lectiu ciutadà «El Vallès Oriental Vol Acollir»

El Centre de Cultura per la Pau Can Jonch de Granollers ha acollit la constitució del col·lectiu ciutadà «El Vallès Oriental Vol Acollir». Un col·lectiu que aglutina diferents entitats i col·lectius de municipis de la comarca.

Proposen tenir un espai comarcal per treballar, compartir experiències i sumar esforços per incidir més i millor en l'acollida i "la millora dels drets de ciutadania de totes les persones que s'incorporen a la nostra societat per la raó que sigui".

També treballaran per denunciar i donar suport a les entitats que treballen en l'ajuda humanitària en els camps de refugiats o salvant vides en la mediterrània.

En la primera trobada van coincidir que el problema més urgent a resoldre és el tema de l'empadronament i en aquesta trobada es va parlar de la problemàtica dels municipis presents a la reunió. "Ens van acompanyar dos advocats especialistes en drets humans, que ens van aclarir dubtes legals i explicar experiències d'altres municipis i col.lectius que han lluitat per millorar aquest tràmit", remarca el col·leciu.

En aquests moments estan participant d’aquesta iniciativa «El Vallès Oriental Vol Acollir» 10 municipis i 13 entitats amb la idea que si puguin anar sumant més entitats i col·lectius interessats a treballar en aquest sentit.