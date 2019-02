Judici Farsa !

Després de més d'un any de presó preventiva dels líders i polítics independentistes i d'una forta repressió de tot el moviment popular per part de la maquinària insti¬tucional de l'Estat espanyol, avui té lloc el trasllat dels presos polítics a Madrid per començar el judici de l'l-O,

Un judici polític que, tot i que jutja unes persones concretes, pretén emmordassar i anul·lar la veu de tot el poble català i, en definitiva, el dret d'autodeterminació dels pobles, un dret universal.

Per això, una vegada més, incansables en la lluita per la dignitat i la llibertat del nostre poble, els CDR de Catalunya ens mobilitzem per trencar la normalitat i posar sobre la taula la farsa que constitueix aquest procés judicial. Quedar-nos en la co¬moditat de la nostra llar no és una opció quan tantes persones són jutjades per de¬fensar el dret de votar. No és una opció quan hi ha tants processos judicials oberts i encausades del moviment popular per defensar al carrer el dret d'autodetermina¬ció. N o és una opció quan tantes persones han hagut d'enfilar el dur camí de l'exili. I no és una opció quan el Govern de Catalunya ha estat incapaç de prendre el control de la situació i donar sortida a tots els nostres anhels de llibertat.

Per això, perquè és a tots que se'ns jutjarà, fem una crida a blocar el trasllat a Ma¬drid dels presos polítics independentistes de les presons de Lledoners, Puig de les Basses i el Catllar. Davant les clavegueres de l'Estat només ens tenen a nosaltres1

#JudiciFarsa #TombemEIRègim